Donald Trump afferma una visita di successo in Cina, ma gli accordi commerciali sono in dubbio

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Quasi un decennio dopo la sua ultima visita a Pechino, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump afferma che i suoi recenti colloqui con il presidente cinese Xi Jinping hanno portato a accordi commerciali e a un promemoria delle solide relazioni tra le due potenze mondiali, ma sembra che la Cina sia titubante nel confermare se gli accordi commerciali si realizzeranno.

"Abbiamo raggiunto accordi commerciali fantastici per entrambi i paesi", ha detto Trump (tramite The Guardian). Trump ha anche detto che lui e Xi hanno discusso del conflitto iraniano, con entrambi apparentemente desiderosi che finisse allo stesso modo, e che lo stretto di Hormuz venga aperto il prima possibile.

L'accordo commerciale menzionato da Trump apparentemente ha visto la Cina acquistare 200 jet Boeing, oltre a petrolio e altri beni. Tuttavia, un portavoce ha evitato se fosse esattamente l'accordo stipulato, sottolineando invece che "l'essenza delle relazioni economiche e commerciali tra Cina e Stati Uniti è il beneficio reciproco e la cooperazione vantaggiosa per tutti." Boeing deve ancora confermare alcun ordine.

Se la visita era più incentrata sulla pompa e sulla dimostrazione di buone relazioni, allora sembra che abbia fatto proprio questo. Tuttavia, come uomo che ha convinto qualcuno a scrivere The Art of the Deal, possiamo essere certi che Trump cercherà di tornare a casa con il commercio di cui parlare.