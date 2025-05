Donald Trump annuncia che il draft NFL 2027 si svolgerà a Washington DC con un milione di visitatori

HQ

Il rapporto tra la National Football League (NFL) e il presidente Donald Trump si rafforza con l'annuncio che il draft 2027 si svolgerà a Washington D.C., presso l'iconico National Mall della capitale degli Stati Uniti. Lo annuncia lo stesso Trump in un evento insieme al commissario della NFL Roger Goodell.

"Il progetto è una celebrazione di una delle istituzioni culturali più care del nostro paese", ha detto Trump dallo Studio Ovale. Si aspettano che più di un milione di persone visiteranno il terreno erboso di fronte al Campidoglio.

Il draft NFL è l'incontro annuale in cui tutte le franchigie selezionano nuovi giocatori e, sebbene si tenesse ogni anno a New York, ha iniziato a ruotare le città dal 2015. Nel 2025 si è svolto al Lambeau Field di Green Bay, nel Wisconsin. Più di 600.000 fan hanno partecipato all'evento. Il record di presenze per un draft NFL è stato di 775.000 a Detroit. Questo numero è già superiore alla popolazione totale della città. Trump spera di far impallidire questi numeri in due anni.

La squadra di Washington DC, i Washington Commanders, si trasferirà in un nuovo stadio nel 2030. Nonostante un rapporto difficile tra Trump e il commissario Roger Goodell, Trump sta cercando di rafforzare i legami con lo sport ed è stato il primo presidente in carica a partecipare al Super Bowl quest'anno, dove è stato accolto con un mix di applausi e fischi.