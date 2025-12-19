Donald Trump annuncia i 'Giochi Patriottici' con un uomo e una donna, e la gente li paragona a Hunger Games

HQ

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha sollevato alcune sopracciglia e scatenato una moltitudine di meme quando ha annunciato la prima edizione dei "Patriot Games", un evento di quattro giorni che vede la partecipazione di due atleti delle scuole superiori, un uomo e una donna, provenienti da ciascuno dei 50 Stati.

Non ci sono molte informazioni sull'evento, che si terrà nell'autunno 2026 e durerà quattro giorni. Ma Trump ha promesso in un video pubblicato sui social media che "non ci saranno uomini che giocheranno negli sport femminili", un promemoria del divieto della sua amministrazione per le donne trans di partecipare agli sport femminili, un ordine esecutivo che ha firmato a febbraio di quest'anno, poco dopo il ritorno alla Casa Bianca.

Immediatamente, Internet ha reagito pubblicando meme che paragonavano i Giochi Patriotici a quelli di Hunger Games, la serie di libri e film in cui un ragazzo e una ragazza di ciascuno distretto vengono scelti per partecipare a una serie di combattimenti fino alla morte.

I Patriot Games saranno uno degli eventi destinati a celebrare il 250º anniversario della fondazione del paese. Altri eventi includono una "Great American State Fair" con esposizioni provenienti da tutti gli stati e l'evento UFC alla Casa Bianca il 14 giugno.