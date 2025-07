Donald Trump attiverà una tariffa del 25% sull'India venerdì 1 agosto

HQ

Le ultime notizie su USA e India . Anche se sembra aver seppellito l'ascia di guerra finanziaria con altre parti del mondo come con l'Europa, il piano di tariffazione globale del presidente degli Stati Uniti Donald Trump continua.

Il 1° agosto (questo venerdì), gli Stati Uniti attiveranno una tariffa del 25% sulle importazioni dall'India sul suolo statunitense. Come riportato da Reuters, a questo dazio si affiancherà una non meglio specificata sanzione per l'acquisto di armi e petrolio russi, che potrebbe mettere a dura prova i rapporti con il secondo Paese più popoloso al mondo (oltre che una potenza nucleare).

"Anche se l'India è nostra amica, abbiamo fatto relativamente pochi affari con loro nel corso degli anni perché le loro tariffe sono troppo alte, tra le più alte al mondo, e hanno le barriere commerciali non monetarie più severe e odiose di qualsiasi altro paese", ha scritto Trump in un post sul sito di social network Truth Social.

Gli Stati Uniti hanno attualmente un deficit commerciale di 45,7 miliardi di dollari con l'India. Il ministero del Commercio indiano, che sta guidando i colloqui commerciali, non ha rilasciato una dichiarazione ufficiale sulla decisione degli Stati Uniti.

