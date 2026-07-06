Donald Trump conferma di aver chiamato il presidente della FIFA Gianni Infantino per "rivedere" la sanzione di Balogun

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Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha confermato quanto riportato da diversi media domenica: che ha influenzato direttamente la decisione della FIFA di scagionar il calciatore statunitense Folarin Balogun dalla squalifica di una partita, permettendogli di partecipare agli ottavi di finale di stasera contro il Belgio.

Parlando allo Studio Ovale lunedì, Trump ha confermato di aver chiesto lui stesso alla FIFA "semplicemente di rivedere l'azione" e di aver parlato direttamente con il presidente FIFA Gianni Infantino (che gli ha conferito il "Premio FIFA per la Pace" lo scorso dicembre) perché "non pensava fosse un fallo", riferendosi a questa azione in una partita tra USA ed Bosnia ed Erzegovina, il che ha causato un cartellino rosso diretto a Balogun, miglior marcatore degli USA con tre gol finora, che ha scatenato una squalifica automatica di una partita per la gara successiva.

Questo caso ha ricevuto un rifiuto quasi unanime dal mondo del calcio, con l'UEFA che afferma che "è stata superata una linea rossa" e che la credibilità del torneo e l'integrità dello sport rischiano di essere minate.

Le squadre non possono protestare contro queste sospensioni automatiche, che sono abbastanza comuni, ma Trump ha pensato che non fosse un fallo, solo "due grandi atleti che si sono scontrati e si sono impigliati", e ha usato la sua influenza per far prendere alla FIFA una decisione senza precedenti, che contraddice direttamente le regole della FIFA che stabiliscono che le decisioni sul cartellino rosso sono definitive, come ha denunciato la Reale Federazione Calcistica Belga.

Per Trump, però, se Balogun avesse rispettato la sospensione, ciò avrebbe "lasciato una grande macchia nella competizione". Secondo The Guardian, Trump ha iniziato a prendere le decisioni mercoledì, cercando di far ribaltare la decisione dalla FIFA, che gli avrebbe impedito di contare sul loro miglior attaccante prima della partita di stasera (2 AM CEST, 1 AM BST di martedì).