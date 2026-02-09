Donald Trump critica la performance di Bad Bunny al Super Bowl, un "affronto alla grandezza dell'America"

HQ

Bad Bunny si è esibito durante l'intervallo del Super Bowl LX tra Seattle Seahawks e New England Patriots. Per la prima volta in 60 anni di Super Bowl, lo spettacolo dell'intervallo fu interamente in spagnolo, mentre il portoricano eseguiva i suoi più grandi successi, con un chiaro messaggio di unità oltre i confini degli Stati Uniti, proclamando "Dio benedica l'America", nominando Cile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perù, Ecuador, Brasile così come Stati Uniti e Canada.

Bad Bunny, il cui vero nome è Benito Antonio Martínez Ocasio, ha recentemente vinto il premio Album dell'Anno ai Grammy. Lady Gaga, che si esibiva in una versione reggaeton di Die With a Smile, e il connazionale portoricano Ricky Martin sono apparsi come guest star in una performance che includeva persino un matrimonio autentico.

Una persona a cui non è piaciuta affatto la sua esibizione è stata Donald Trump, che a differenza dell'anno scorso, non era presente allo stadio di Santa Clara. Non si è trattenuto nel suo racconto su Truth Social, dicendo che la performance di Bad Bunny è stata "assolutamente terribile, una delle peggiori, SEMPRE!", "un affronto alla grandezza dell'America" e che "non rappresenta i nostri standard di Successo, Creatività o Eccellenza".

"Nessuno capisce una parola di quello che dice questo tizio, e il ballo è disgustoso, soprattutto per i bambini piccoli che guardano da tutto gli Stati Uniti e da tutto il mondo", ha detto Trump riguardo alla performance di Bad Bunny al Super Bowl.