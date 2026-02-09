Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
Sport

Donald Trump critica la performance di Bad Bunny al Super Bowl, un "affronto alla grandezza dell'America"

I portoricani Bad Bunny si sono esibiti interamente in spagnolo al Super Bowl e Trump non ha capito una parola.

HQ

Bad Bunny si è esibito durante l'intervallo del Super Bowl LX tra Seattle Seahawks e New England Patriots. Per la prima volta in 60 anni di Super Bowl, lo spettacolo dell'intervallo fu interamente in spagnolo, mentre il portoricano eseguiva i suoi più grandi successi, con un chiaro messaggio di unità oltre i confini degli Stati Uniti, proclamando "Dio benedica l'America", nominando Cile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perù, Ecuador, Brasile così come Stati Uniti e Canada.

Bad Bunny, il cui vero nome è Benito Antonio Martínez Ocasio, ha recentemente vinto il premio Album dell'Anno ai Grammy. Lady Gaga, che si esibiva in una versione reggaeton di Die With a Smile, e il connazionale portoricano Ricky Martin sono apparsi come guest star in una performance che includeva persino un matrimonio autentico.

Una persona a cui non è piaciuta affatto la sua esibizione è stata Donald Trump, che a differenza dell'anno scorso, non era presente allo stadio di Santa Clara. Non si è trattenuto nel suo racconto su Truth Social, dicendo che la performance di Bad Bunny è stata "assolutamente terribile, una delle peggiori, SEMPRE!", "un affronto alla grandezza dell'America" e che "non rappresenta i nostri standard di Successo, Creatività o Eccellenza".

"Nessuno capisce una parola di quello che dice questo tizio, e il ballo è disgustoso, soprattutto per i bambini piccoli che guardano da tutto gli Stati Uniti e da tutto il mondo", ha detto Trump riguardo alla performance di Bad Bunny al Super Bowl.

Donald Trump critica la performance di Bad Bunny al Super Bowl, un "affronto alla grandezza dell'America"
Shutterstock

This post is tagged as:

SportSuper BowlNFL


Caricamento del prossimo contenuto