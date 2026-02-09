Donald Trump definisce lo sciatore Hunter Hess un "vero perdente" dopo commenti sul rappresentare gli USA

HQ

Donald Trump non si è trattenuto sul suo social Truth Social domenica scorsa. Non solo ha criticato la prestazione di Bad Bunny al Super Bowl, ma ha anche scambiato parole molto dure con Hunter Hess, uno sciatore freestyle americano di 27 anni che ha dichiarato in una conferenza stampa ai Giochi Olimpici Invernali di avere "sentimenti contrastanti" nel rappresentare il suo paese in Italia.

"Ovviamente succedono molte cose di cui non sono un grande fan, e penso che molte persone non lo siano", ha detto timidamente durante una conferenza stampa venerdì scorso. "Per me è più che altro rappresentare i miei amici e la mia famiglia a casa, le persone che li hanno rappresentati prima di me, tutte le cose che credo siano buone degli Stati Uniti.

Solo perché indosso la bandiera non significa che rappresenti tutto ciò che accade negli Stati Uniti", ha aggiunto, probabilmente riferendosi alla reazione contro la forza di polizia anti-immigrazione (ICE), una task force che recentemente ha ucciso due persone a Minneapolis, che ha una certa presenza alle Olimpiadi di Milano-Cortina.

Trump, sui suoi social media, ha detto che Hess "non rappresenta il suo Paese" e che "non avrebbe dovuto provare per la squadra, ed è un vero peccato che ci sia. È molto difficile tifare per uno così", aggiungendo un grande "RENDERE L'AMERICA GRANDE DI NUOVO!" nel suo post. Il presidente degli Stati Uniti lo ha anche definito "un vero perdente".