Donald Trump dice che "l'Iran non dovrebbe andare ai Mondiali", risponde la nazionale iraniana

Donald Trump sembra aver cambiato opinione sulla partecipazione dell'Iran ai Mondiali. All'inizio di questa settimana, ha incontrato il presidente della FIFA Gianni Infantino, e Infantino ha detto che l'Iran è "ovviamente il benvenuto" a giocare la Coppa del Mondo negli Stati Uniti, dimostrando "ancora una volta che il calcio unisce il mondo" (in maius).

Tuttavia, giovedì sera, Trump ha pubblicato sul suo social Truth Social qualcosa di completamente diverso. "La Nazionale di calcio dell'Iran è la benvenuta alla Coppa del Mondo, ma non credo sia appropriato che ci siano, per la loro vita e sicurezza".

È quasi certo che l'Iran non sarà presente ai Mondiali, dove sono programmati tre partite del girone a Seattle e Los Angeles. Poche ore dopo l'annuncio di Infantino, il Ministro dello Sport ha dichiarato che "dato che questo governo corrotto ha assassinato il nostro leader, non ci sono condizioni in cui possiamo partecipare alla Coppa del Mondo".

Tuttavia, resta incerto cosa accadrà. Dopo il post di Trump, la nazionale iraniana ha risposto sui social media, ricordando che "La Coppa del Mondo è un evento storico e internazionale, e il suo organizzatore è la FIFA—non un singolo paese", e che nessun paese ha il potere di escludere un altro dalla competizione. "Piuttosto, il paese che dovrebbe essere rimosso è quello che porta solo il titolo di 'ospite' ma non ha la capacità di garantire la sicurezza delle squadre che partecipano a questo evento", hanno aggiunto.

Dovrà essere presentata formalmente una richiesta di ritiro alla FIFA, e l'Iran probabilmente affronterebbe sanzioni, non economiche ma sportive, per il ritiro della competizione, anche se la punizione sarebbe infine decisa dalla FIFA... il cui presidente Gianni Infantino è un grande sostenitore di Trump.