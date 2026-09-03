Donald Trump diventa il primo presidente degli Stati Uniti vivente in un secolo a comparire su una moneta

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La Zecca degli Stati Uniti ha ufficialmente lanciato una nuova moneta da 1 dollaro, che sta facendo la storia per essere la prima volta che un Presidente degli Stati Uniti in vita appare sul volto di una moneta in un secolo.

Il presidente Donald Trump appare sulla moneta da 1 dollaro accanto alle parole "libertà" e "in Dio confidiamo", oltre a una data che indica i 250 anni degli Stati Uniti, ovvero "1776-2026".

Va detto che la moneta è un oggetto commemorativo, il che significa che non sarà prodotta in massa per la circolazione, poiché sono valutate circa 61 dollari ciascuna. A proposito, secondo BBC News, la Zecca degli Stati Uniti ha menzionato che la moneta incarna "lo spirito, l'orgoglio e l'eredità di una nazione che si avvicina al suo anniversario storico".

Vale anche la pena notare che la moneta non è oro, ma 88,5% rame, mentre il resto del materiale è composto da zinco, manganese e nichel. La moneta apparentemente accompagnerà anche una banconota speciale da 250 dollari, ancora una volta per celebrare il 250° anniversario degli Stati Uniti, e che riporterà anche il volto di Trump sulla banconota.