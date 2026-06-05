Donald Trump diventerà il primo presidente in carica a partecipare alle Finali NBA, invitato dal proprietario dei New York Knicks

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Si prevede che Donald Trump parteciperà a una o due partite delle finali NBA la prossima settimana, diventando il primo presidente in carica a partecipare alle finali NBA. È diventato sempre più comune che Trump partecipi a grandi eventi sportivi, anche senza precedenti di presidenti precedenti, il che spesso provoca forti fischi da parte dei tifosi.

L'ultima volta che un presidente in carica ha assistito a una partita di stagione regolare NBA è stata Barack Obama nel 2015. Trump sta considerando di partecipare a Gara 3 o Gara 4, o entrambe, lunedì e mercoledì prossimo a New York, invitato dal proprietario dei New York Knicks, James Dolan.

I New York Knicks sono attualmente in vantaggio 1-0 nelle Finali NBA, una serie al meglio delle sette partite contro i San Antonio Spurs. I Knicks, che non vincono un titolo NBA dal 1973, hanno compiuto una grande rimonta e hanno battuto San Antonio 105-95, anche se gli Spurs hanno il vantaggio del campo di gioco.

La prossima partita si gioca stasera (sabato alle 14:30 CEST), e gli Spurs devono vincere se non vogliono sprecare il vantaggio del campo casalingo, prima di giocare due partite consecutive a New York la prossima settimana.