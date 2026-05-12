Donald Trump è pronto a recarsi in Cina questa settimana per cercare la mediazione nel conflitto con l'Iran

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Se c'è una persona che non è particolarmente abile a farsi nuove amicizie, è il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. I suoi messaggi costanti e carichi di tensione sui social media non solo hanno messo a dura prova la politica globale e le relazioni internazionali a un livello che non si vedeva dalla Guerra Fredda, ma hanno anche isolato il suo paese (e i suoi alleati, come Canada ed Europa) da altri accordi commerciali necessari per mantenere a galla l'economia occidentale. Con il passare dei giorni in cui il blocco dello Stretto di Hormuz e la guerra con l'Iran si protraggono, l'aumento dei prezzi del carburante e la crisi energetica peggiorano. E l'opinione pubblica americana sta iniziando a stancarsi. Secondo un sondaggio Reuters, oltre il 60% degli americani si oppone alla guerra con l'Iran e alla gestione attuale della questione da parte dell'amministrazione.

La popolarità di Trump, anche tra i sostenitori che lo hanno portato alla Casa Bianca, è ora ai minimi storici, e il presidente ha bisogno di vittorie sulla scena internazionale, mentre lotta nei tribunali per difendere il suo attacco all'Iran. Per questo motivo si recherà in Cina insieme a una delegazione di CEO di grandi multinazionali per incontrare lì il Presidente della Repubblica Popolare Cinese, Xi Jinping, con l'obiettivo di far mediare anche il leader cinese nei colloqui di pace in Pakistan con gli iraniani. L'incontro si terrà nella capitale, Pechino, il 14 e 15 maggio, e includerà visite ad alcuni dei monumenti storici più noti della città, come il Tempio del Cielo, sito patrimonio mondiale dell'UNESCO.

Tuttavia, i diplomatici cinesi hanno accolto con freddezza questo "invito", soprattutto perché sono passati solo pochi mesi da quando Trump stesso ha iniziato a minare le relazioni commerciali tra il suo paese e la Cina, accusando la nazione asiatica di "barare" sui prezzi. Questo ha scatenato la nota guerra tariffaria, che è stata gradualmente messa da parte. Secondo alcuni analisti, la mediazione con l'Iran richiederebbe agli Stati Uniti di chiudere deliberatamente l'occhio affinché la Cina continentale possa compiere passi verso le manovre per l'adesione dell'isola di Taiwan.

Secondo Reuters, fonti vicine ai preparativi per i prossimi colloqui affermano che la Cina sta anche chiedendo che l'amministrazione Trump si comprometta ad astenersi da future misure commerciali di rappresaglia, come i controlli sulle esportazioni tecnologiche, e a invertire i controlli esistenti sulle apparecchiature per la produzione di chip e sui chip di memoria avanzati.

In breve, Trump arriva in Cina con meno carte da giocare, mentre la Cina potrebbe uscire da questo incontro ancora più sicura. Lo sapremo con certezza nei prossimi giorni.