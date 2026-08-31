Donald Trump "fa esplodere" l'isola di Kharg usando l'IA poche ore dopo aver bombardato un'altra isola iraniana

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Gli attacchi aerei tra Stati Uniti e Iran sono ripresi lo scorso fine settimana, quando gli Stati Uniti hanno lanciato attacchi contro l'isola di Larak, vicino allo Stretto di Hormuz, che sono stati descritti dal Comando Centrale militare USA come "azioni limitate e precise" contro il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie iraniane. L'IRGC ha riconosciuto le vittime e ha risposto lanciando missili balistici contro due basi statunitensi in Giordania.

Questi furono i primi grandi attacchi tra Stati Uniti e Iran dopo un mese. Contemporaneamente, il presidente USA Donald Trump ha pubblicato sul suo social network Truth Social un video generato dall'IA (secondo Forbes, non è chiaro se sia stato generato dal team della Casa Bianca o ricondiviso da account di seguaci) che mostrava enormi esplosioni provenienti da un giacimento petrolifero e da un portaerei, e Trump ha scritto "Kharg Island in frantumi!! "

Questo potrebbe essere visto come una minaccia diretta contro l'isola di Kharg, una piccola isola al largo della costa iraniana che possiede un importante terminal petrolifero attraverso cui passa il 90% del petrolio greggio da esportazione, considerato la linea di salvezza economica del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC), che è stato minacciato in passato dagli Stati Uniti, parlando di un'invasione terrestre che non è mai avvenuta.

Oppure, come sottolinea Forbes, potrebbe semplicemente essere dovuto a una confusione disordinata da parte di Trump e del suo team sui social media, che ha confonduto l'isola di Larak, l'isola che è stata effettivamente attaccata nelle ultime ore, con l'isola di Kharg (l'isola di Larak dista più di 660 km, 410 miglia da Kharg, molto più in profondità nel Golfo Persico).