Donald Trump fa una photobomba alla foto della vittoria del Chelsea e Internet reagisce

La finale della Coppa del Mondo per club tra Chelsea e Paris Saint-Germain ha avuto tutto: sorprese (nessuno si aspettava che il Chelsea avrebbe battuto i campioni d'Europa, certamente non nel modo in cui ha fatto), un sacco di drammi (Neves che tira i capelli a Cucurella, una rissa alla fine che coinvolge Luis Enrique)... e, come sempre, un sacco di meme.

Molti di loro riguardavano una scena che coinvolgeva Donald Trump, che ha "photobombato" il momento in cui il capitano del Chelsea Reece James ha sollevato la coppa... con il presidente degli Stati Uniti alla sua destra. Le telecamere hanno ripreso come Gianni Infantino, presidente della FIFA, abbia cercato di far spostare Trump di lato, senza alcun risultato.

Ora, per sempre nei libri di storia del Chelsea, la foto del club che celebra la Coppa del Mondo per Club sarà per sempre segnata dall'avere Donald Trump al centro di essa.

Il suo protagonismo, un anno dopo il fallito tentativo di assassinio, permeava tutto, poiché era anche coinvolto nella consegna delle medaglie per entrambi i club. Le sue apparizioni sugli schermi televisivi dello stadio MetLife sono state accolte con un mix di applausi e fischi, preparando il terreno per la Coppa del Mondo dell'estate del 2026, che si terrà tra Stati Uniti, Messico e Canada, con preoccupazioni per la celebrazione pacifica di un campionato che porterà migliaia di visitatori stranieri nel paese.