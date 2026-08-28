Donald Trump firma un ordine esecutivo per rinominare il Lago Ontario in Lago d'America

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Donald Trump è tornato alle vecchie abitudini e, giovedì, ha deciso di rinominare il Lago Ontario in 'Lago d'America'. Il Presidente degli Stati Uniti ha firmato un ordine esecutivo per cambiare il nome e la Casa Bianca ha persino annunciato che il lago, un confine naturale tra Stati Uniti e Canada, aveva cambiato nome "con effetto immediato".

Il primo ministro canadese Mark Carney ha risposto spiegando che il nome deriva dalla parola wendat Ontari'io, che significa "il lago è bellissimo, il lago è grande".

"Il nome ha più di 400 anni, precedendo sia la Confederazione del Canada sia la Dichiarazione d'Indipendenza degli Stati Uniti d'America. Sappiamo che l'America sta cambiando. Le loro relazioni commerciali, le loro politiche estere, i loro monumenti nazionali, i loro idronimi. I canadesi sanno anche che dare un nome alla realtà significa chiamarlo Lago Ontario - allora, ora e sempre.

Questa mossa non è arrivata dal nulla: la scorsa settimana, gli Stati Uniti hanno imposto nuovi dazi del 50% sulle importazioni canadesi per un valore di 20-27,6 miliardi di dollari, come acciaio e alluminio, e i negoziati commerciali tra i paesi vicini sono crollati.

Questo si aggiunge alla lista dei "cambi di nome" che Donald Trump ha fatto in tutto il mondo, come la trasformazione del Golfo del Messico in 'Golfo d'America'. Allo stesso modo, ha anche detto che lo Stretto di Hormuz è diventato un nuovo territorio statunitense.

Senza un organismo internazionale che dia il nome alle acque internazionali, questo può portare a discrepanze nei territori. In Google Maps, il Golfo del Messico appare come 'Golfo d'America' per gli utenti negli Stati Uniti, come 'Golfo del Messico' in Messico e come 'Golfo del Messico (Golfo d'America)' ovunque altrove.