Donald Trump fischiato durante la sconfitta dei Washington Commanders nella NFL, vuole che il loro stadio sia intitolato a lui

Donald Trump ha visto la sua squadra, i Washington Commanders, essere sconfitta dai Detroit Lions nella NFL, 22-44, domenica, dopo essere stato fischiato da gran parte degli spettatori al Northwest Stadium. Trump è diventato il terzo presidente in carica ad assistere a una partita della stagione regolare della NFL, dopo Richard Nixon nel 1969 e Jimmy Carter nel 1978. Guardando la partita dal suo balcone, arrivato quando la partita era iniziata, si sentivano molti fischi ogni volta che le telecamere lo mostravano, o quando leggeva un giuramento durante una cerimonia nella pausa per i militari.

Washington DC, con un forte sostegno democratico, potrebbe finire per avere uno stadio intitolato a Trump. Secondo fonti di ESPN, il presidente degli Stati Uniti vuole che il nuovo stadio previsto, che sarà costruito sul sito del vecchio stadio RFK prima del 2030, sia intitolato a lui. La decisione, però, non spetta a Trump né alla squadra, ma al Consiglio del Distretto di Columbia, che affitterà lo stadio ai Commanders, e al National Park Service, che gestisce il terreno dove sorgerà.

"Sarebbe sicuramente un bel nome, dato che è stato il presidente Trump a rendere possibile la ricostruzione del nuovo stadio", ha dichiarato la Casa Bianca in un comunicato.

In precedenza, Trump aveva minacciato di bloccare la costruzione dello stadio se la squadra non avesse cambiato il suo nome in Washington Redskins originale, un nome abbandonato nel 2020 per le sue connotazioni razziste.

Trump si è fatto vedere in più eventi sportivi, come il Super Bowl della scorsa stagione, o la Coppa del Mondo per club FIFA, dove ha notoriamente "schiantato" la foto della vittoria del Chelsea.