Donald Trump ha assegnato il primo FIFA Peace Award

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha vinto il primo FIFA Peace Award in assoluto. Il premio è stato annunciato solo un mese fa, per "premiare individui che hanno compiuto azioni eccezionali e straordinarie per la pace", e sebbene il vincitore non fosse stato annunciato prima, c'erano pochi dubbi sul fatto che Donald Trump avrebbe ricevuto il premio, come premio di consolazione per aver perso il Premio Nobel per la Pace.

Dopo un video che metteva in evidenza le azioni di Trump per portare la pace nel mondo, Trump ha ricevuto il premio dal presidente della FIFA Gianni Infantino, dichiarando che era "davvero uno dei grandi onori della mia vita.

"Abbiamo salvato milioni di vite, in Congo ad esempio, 10 milioni sono morti, stavano andando a 10 milioni molto rapidamente. Sempre con India e Pakistan, abbiamo anche fermato le guerre poco prima che iniziassero", ha detto Trump, che ha ricevuto il premio dopo aver "sostenuto gli sforzi per mediare cessate il fuoco e promuovere l'impegno diplomatico".

"Gianni ha fatto un lavoro incredibile, hai stabilito un nuovo record di vendite di biglietti. È un bel tributo a te e al calcio, o come lo chiamiamo noi, calcio. È oltre i numeri che pensavamo fossero possibili", ha aggiunto Trump.

Il premio è stato consegnato durante il grande evento a Washington DC, dove sono stati annunciati i componenti dei 12 gruppi.