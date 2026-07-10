Donald Trump non firmerà il disegno di legge bipartisan sull'edilizia abitativa accessibile

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Il Presidente degli Stati Uniti si è rifiutato di firmare un disegno di legge concordato da Repubblicani e Democratici per garantire ai cittadini l'accesso a case a prezzi accessibili. Donald Trump ha dichiarato oggi che non lo firmerà "finché il Senato non approverà il suo disegno di legge 'Save America'", una proposta che richiede la prova di cittadinanza per registrarsi e creerebbe un database nazionale degli elettori utilizzando i registri statali.

Il disegno di legge concordato sull'edilizia abitativa accessibile include disposizioni per esentare o semplificare le valutazioni ambientali per i progetti di costruzione abitativa e per fissare un limite al numero di case unifamiliari esistenti che i grandi investitori di Wall Street possono possedere.

Secondo un rapporto di Reuters, poiché il disegno di legge è stato approvato da entrambe le camere del Congresso, potrebbe diventare legge indipendentemente dal fatto che Trump lo firmi o meno. Al ricevimento del disegno di legge, Trump ha 10 giorni per firmarlo o vetarlo; se non farà né l'uno né l'altro, diventerà legge senza la sua firma.