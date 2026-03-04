Donald Trump "non si preoccupa" se l'Iran partecipa ai Mondiali negli Stati Uniti

HQ

Donald Trump è stato interrogato da Politico se l'Iran parteciperà alla Coppa del Mondo 2026 la prossima estate. "Davvero non mi interessa", fu la sua risposta. "Penso che l'Iran sia un paese molto gravemente sconfitto. Funzionano a sfinimento."

L'Iran è inserito nel Gruppo G ed è programmato per giocare partite della fase a gironi contro Belgio, Egitto e Nuova Zelanda, tutte su suolo statunitense, a Seattle e Inglewood, California, a partire dal 15 giugno.

Dopo cinque giorni di attacchi aerei, la tensione in Medio Oriente aumenta, e l'Iran, che si è qualificato per la Coppa del Mondo FIFA per la sesta volta nella storia, la quarta consecutiva dal 2014, è stato l'unico paese qualificato per la Coppa del Mondo a non partecipare a un evento di tre giorni ad Atlanta questa settimana con incontri su strutture, medicina, organizzazione delle partite o questioni commerciali.

Mehdi Taj, presidente della federazione calcistica iraniana, ha dichiarato all'emittente sportiva iraniana Varzesh3 dopo gli scioperi che "ciò che è certo è che dopo questo attacco non ci si può aspettare di guardare con speranza alla Coppa del Mondo". Lo scorso fine settimana, il Segretario Generale della FIFA Mattias Grafstrom ha dichiarato sabato che "il nostro obiettivo è avere una Coppa del Mondo sicura con tutti i partecipanti".

Sebbene gli Stati Uniti permetteranno l'ingresso alla squadra e ai membri, i tifosi e persino i funzionari governativi potrebbero essere negati all'ingresso nel paese, a seguito dei divieti di viaggio più severi emessi da Trump lo scorso giugno.