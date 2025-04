Donald Trump parteciperà ai funerali di Papa Francesco a Roma

HQ

Le ultime notizie sugli Stati Uniti . Il presidente Donald Trump ha appena annunciato che lui e la First Lady Melania Trump parteciperanno ai funerali di Papa Francesco a Roma, dopo la sua scomparsa a causa di una lunga malattia. Puoi leggere di più sulla morte di Papa Francesco qui.

La perdita del Vaticano si fa sentire a livello globale e la presenza di Trump lo renderà il primo presidente degli Stati Uniti in carica a partecipare a un funerale papale dai tempi di George W. Bush nel 2005. L'annuncio, che potete leggere qui sotto, è stato fatto da Donald Trump sul suo Truth Social.

In un atto di rispetto, Trump ha anche ordinato che le bandiere degli Stati Uniti sventolino a mezz'asta in omaggio al defunto pontefice. Francesco, amato da molti come il Papa del Popolo, ha cercato di rendere la Chiesa più inclusiva, raggiungendo gli emarginati e sollecitando la compassione piuttosto che il giudizio.