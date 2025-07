Donald Trump parteciperà alla finale della Coppa del Mondo per club tra Chelsea e Paris Saint-Germain Donald Trump e Gianni Infantino sembrano andare molto d'accordo.

HQ Donald Trump parteciperà alla finale della Coppa del Mondo per Club FIFA domenica 13 luglio alle 20:00 BST e alle 21:00 CEST tra Chelsea e Paris Saint-Germain. Due squadre europee nella finale della prima edizione della rinnovata e ampliata Coppa del Mondo per Club, tenutasi negli Stati Uniti con una risposta altalenante: buona affluenza sulla maggior parte delle partite, ma lamenta caldo, ritardi dovuti a temporali... e con le proteste sull'immigrazione sullo sfondo. Trump ha confermato ai giornalisti che parteciperà alla partita, al MetLife Stadium di New York. La casa dei New York Jets e dei Giants della NFL sarà anche la sede della finale della Coppa del Mondo 2026. Nonostante il buon numero di spettatori, la Coppa del Mondo per Club è considerata il precursore della Coppa del Mondo 2026, che si svolgerà il prossimo anno negli Stati Uniti insieme a Messico e Canada, e con molte persone che mettono in dubbio la capacità di Trump di fornire ospitalità, accessibilità e sicurezza alle migliaia di persone che arriveranno nel paese ermetico, con divieti di viaggio da 12 paesi, provenienti da tutto il mondo. Ma Trump e il presidente della FIFA Gianni Infantino sembrano condividere un buon rapporto, con Infantino che ha annunciato questa settimana l'apertura di un ufficio di rappresentanza alla Trump Tower, dove il trofeo della Coppa del Mondo per club sarà esposto fino alla finale, e ha ringraziato il "grande sostegno del governo e del presidente".