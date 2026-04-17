Donald Trump sembra credere che la guerra tra Stati Uniti e Iran si concluderà presto

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Il conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran ha avuto un impatto enorme sul mondo più ampio, con i costi di molte merci (inclusa la benzina) che sono aumentati significativamente a causa della chiusura dello Stretto di Hormuz.

Recentemente, sembrava che si stessero facendo progressi negli sforzi per porre fine a questo conflitto con un cessate il fuoco, sostenuto dagli Stati Uniti. Apparentemente, questo cessate il fuoco potrebbe portare a risultati positivi continui, dato che il presidente Donald Trump indica che la guerra si sta avvicinando alla conclusione.

Secondo Reuters, Trump ha commentato il recente cessate il fuoco e come potrebbe non esserci l'obbligo di estendere ulteriormente il periodo di 10 giorni.

"Vedremo cosa succede. Ma penso che siamo molto vicini a un accordo con l'Iran."

A aggiungere, si menziona che il Pakistan è coinvolto nella mediazione di un accordo tra Stati Uniti e Iran, e che "entrambe le parti sono d'accordo in linea di principio", suggerendo che si stanno facendo progressi significativi.

La questione che sembra ostacolare qualsiasi accordo sono le ambizioni nucleari dell'Iran, con gli Stati Uniti che chiedono una sospensione di 20 anni dell'attività nucleare mentre l'Iran punta a tre o cinque anni.