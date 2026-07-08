Donald Trump si scaglia di nuovo contro la Spagna al vertice NATO

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Il presidente USA Donald Trump ha utilizzato una conferenza stampa durante il vertice NATO in Turchia, insieme al Segretario Generale della NATO Mark Rutte, per mettere nuovamente in dubbio l'appartenenza della Spagna all'Alleanza Atlantica.

Gli stati membri del patto di difesa si incontrano al vertice di Ankara, e Trump da anni chiede agli stati membri di aumentare la spesa annuale per la difesa al 5 per cento del PIL per finanziarla, una richiesta che la Spagna ha categoricamente rifiutato dall'inizio dell'anno, in concomitanza con il suo rifiuto di sostenere l'offensiva statunitense in Medio Oriente utilizzando basi su suolo spagnolo. Trump ha nuovamente ordinato al suo Segretario del Tesoro di interrompere ogni commercio con la Spagna.

La Spagna "è una causa persa" e lui "non vuole continuare a fare affari" con essa. "La Spagna è un pessimo partner nella NATO. Non partecipano, non pagano; Non voglio avere nulla a che fare con la Spagna. Interrompete ogni commercio con loro, per favore, comprese le visite," disse, assicurando che la misura sarebbe entrata in vigore immediatamente.

Mark Rutte, al suo fianco, ha quasi subito nutificato le sue osservazioni, ricordandogli che la Spagna ha aumentato la spesa per la difesa al 2,1 per cento (molto più di quanto Madrid avesse inizialmente indicato all'inizio dell'anno). "Hai menzionato la Spagna; sei persino riuscito a far pagare il 2 per cento dalla Spagna. Hanno fatto un grande passo avanti l'anno scorso, quindi ci sono ancora questioni da risolvere, ma ascolta, anche con la Spagna, sottolineerei che hanno raggiunto il 2 per cento."

La Commissione Europea ha inoltre rilasciato una dichiarazione in cui difende la Spagna contro Trump e ricorda all'attuale occupante della Casa Bianca che non può modificare unilateralmente le relazioni commerciali con nessuno stato membro dell'Unione Europea. "[La Commissione Europea] difenderà sempre gli interessi del blocco e di ogni Stato membro, e li proteggerà. Siamo impegnati in una relazione prevedibile e vantaggiosa; la CE è molto chiara su questa questione e la sua posizione rimane invariata, come abbiamo già affermato in precedenti occasioni. Il rapporto tra UE e Stati Uniti è di interesse reciproco e più importante che mai."