Donald Trump vuole acquistare le Isole Chagoss dalla Gran Bretagna
Secondo The Telegraph.
L'amministrazione del presidente statunitense Donald Trump sta valutando l'acquisto delle Isole Chagos da Mauritius, come riportato da The Telegraph e YLE.
Le isole Chagos sono un arcipelago nell'Oceano Indiano e sono composte da sette atolli. Le isole appartengono alla Gran Bretagna, ma il primo ministro britannico Keir Starmer ha pianificato di cedere le isole Chagos a Mauritius. E Mauritius è alleato di Cina e Iran.
I funzionari statunitensi hanno elaborato una proposta per bypassare la Gran Bretagna e stipulare un proprio accordo sull'amministrazione di Diego Garcia, che è il più grande atollo dell'arcipelago. Diego Garcia possiede una base militare strategicamente importante negli Stati Uniti nell'Oceano Indiano. L'amministrazione Trump teme che cedere il controllo dell'arcipelago a Mauritius aprirebbe possibilità di spionaggio marittimo.
La Casa Bianca ha tenuto regolari discussioni con l'ufficio del primo ministro britannico, secondo The Telegraph.