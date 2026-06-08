Donald Trump vuole acquistare le Isole Chagoss dalla Gran Bretagna

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L'amministrazione del presidente statunitense Donald Trump sta valutando l'acquisto delle Isole Chagos da Mauritius, come riportato da The Telegraph e YLE.

Le isole Chagos sono un arcipelago nell'Oceano Indiano e sono composte da sette atolli. Le isole appartengono alla Gran Bretagna, ma il primo ministro britannico Keir Starmer ha pianificato di cedere le isole Chagos a Mauritius. E Mauritius è alleato di Cina e Iran.

I funzionari statunitensi hanno elaborato una proposta per bypassare la Gran Bretagna e stipulare un proprio accordo sull'amministrazione di Diego Garcia, che è il più grande atollo dell'arcipelago. Diego Garcia possiede una base militare strategicamente importante negli Stati Uniti nell'Oceano Indiano. L'amministrazione Trump teme che cedere il controllo dell'arcipelago a Mauritius aprirebbe possibilità di spionaggio marittimo.

La Casa Bianca ha tenuto regolari discussioni con l'ufficio del primo ministro britannico, secondo The Telegraph.