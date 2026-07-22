Donald Trump vuole che il presidente della FIFA Gianni Infantino diventi il prossimo segretario generale dell'ONU

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L'amicizia tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente della FIFA Gianni Infantino è ricambiata: Infantino gli ha conferito lo scorso anno il Premio per la Pace FIFA apparentemente creato appositamente e, più tardi, quando Trump ha chiesto di scagionar il suo giocatore di punta Folarin Bolagun da una sospensione prima di una partita di Coppa del Mondo, la FIFA ha ceduto ai suoi desideri e gli ha permesso di giocare. Ora che la Coppa del Mondo è finita, Trump vuole rispondere e nominerà Infantino come prossimo segretario generale delle Nazioni Unite, secondo il New York Post.

Il portoghese António Guterres si dimetterà alla fine di dicembre, e il prossimo segretario generale sarà eletto quest'anno: i candidati devono ottenere l'appoggio del Consiglio di Sicurezza composto da 15 membri, di cui cinque hanno diritto di veto: Stati Uniti, Russia, Cina, Francia e Regno Unito.

Trump vede Infantino come una persona "rispettata da tutti nel mondo e riconosce che ha una capacità speciale di unire le persone", secondo fonti del NY Post. Non tutti sarebbero d'accordo: il presidente UEFA Aleksander Ceferin ha boicottato la Coppa del Mondo per protestare contro le numerose controversie che circondano la competizione, e recentemente il presidente della LaLiga Javier Tebas ha detto che l'Infantino stava "distruggendo il calcio".

Paolo Zampolli, uomo d'affari e diplomatico e inviato speciale di Trump per le partnership globali, ha detto che vi sono alcune somiglianze tra i ruoli di presidente della FIFA e segretario generale dell'ONU: "Alle Nazioni Unite bisogna trattare con 193 stati membri. In FIFA, ci sono oltre 200 membri. Il grande curriculum di Gianni dimostra che sa gestire."