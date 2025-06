Donkey Kong Bananza Direct spiega il coinvolgimento di Pauline e mette in mostra le numerose capacità di DK

HQ

Il Donkey Kong Bananza Direct si è appena concluso e ha acceso i riflettori su un gioco che sembra essere davvero notevole. Il progetto, che sarà un'esclusiva Switch 2 quando debutterà il 17 luglio, sarà una delizia assoluta per i fan del gameplay vario e intricato, spingendo davvero i confini del platform 3D. Stando così le cose, il Direct si è concentrato sulle varie abilità e mosse che saranno a disposizione di DK, approfondendo anche un po' la storia e la narrazione.

Per coloro che si chiedono quale sia lo scopo di DK Bananza, essenzialmente, l'obiettivo è quello di umanizzare la scimmia popolare e di guidarla sempre più in profondità nel nucleo del pianeta nel tentativo di fermare il Void Company, guidato dal nefasto Void Kong e dai suoi lacchè Grumpy Kong e Poppy Kong. Hanno preso il controllo dei vari sotto-livelli del pianeta e l'obiettivo è quello di immergersi più a fondo, liberare i livelli dalla loro presa e tutto questo proteggendo una giovane Pauline che si è alleata con DK. Oh, e da dove viene Pauline, vi chiederete? Inizia la storia come una roccia chiamata Oddrock, che presto viene distrutta per rivelare il talentuoso uccello canoro.

Con questo in mente, esplori i vari livelli utilizzando l'ampia gamma di abilità di DK, che include pugni, salti, arrampicata libera e persino una serie di mosse più specifiche. Per quanto riguarda cosa sono, vedi sotto:



Dive Punch - un attacco di pugno in picchiata che può sfondare la roccia



Rotola in avanti - una capriola in avanti che può combinarsi con altre mosse per una distanza maggiore



Hand Slap - una tecnica di libbra a terra che può distruggere l'oro e persino fungere da sonar per rivelare oggetti da collezione e oggetti nelle vicinanze



Tear Off - una tecnica di presa per rimuovere la roccia e poi combinarla con Swing and Throw e altre per attacchi aggiuntivi



Lancio - scaglia la roccia strappata



Altalena: usa la roccia strappata come arma



Chunk Jump - usa la roccia strappata come un modo per generare un doppio salto



Turf Surf: usa la roccia strappata per scivolare nell'ambiente come su una tavola da surf



Fai musica - Pauline canta per portare catene e altri ostacoli posti dalla Void Company



Inoltre, DK può utilizzare Bananenergy raccolti per trasformarsi in potenti Bananza poteri. Abbiamo avuto modo di vederne alcuni in azione:



Kong Bananza - una versione più potente e aggressiva del Kong base



Zebra Bananza - trasformati in una zebra in grado di caricare in avanti a velocità



Ostrich Bananza - trasformati in uno struzzo per volare, planare e usare le correnti ascensionali per raggiungere nuove vette



Oltre a ciò, il Direct ci ha introdotto a come funzionano Banadium Gems e Chips, Gold e Fossils, ognuno dei quali può essere consumato nei negozi per una serie di motivi. Abbiamo avuto modo di vedere un'abbondanza di boss e tipi di nemici, una manciata di sottolivelli che possono essere attraversati usando Eelevators e altro ancora.

Dai un'occhiata ad alcuni nuovi gameplay qui sotto, tutti in vista di Donkey Kong Bananza in arrivo il Switch 2 il 17 luglio.