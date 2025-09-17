Donkey Kong Bananza - DK Island & Emerald Rush - Un buon DLC che si sente male

HQ

Esattamente oggi Donkey Kong Bananza compie solo due mesi. È un titolo molto giovane, nonostante la sua notevole profondità e lunghezza, il che significa che molti giocatori potrebbero ancora "andare più in profondità nel sottosuolo", strato dopo strato, godendo della sua esperienza bella, divertente e piuttosto unica. Altri potrebbero vedersi ora a completare i contenuti post-gioco corposi e impegnativi. Entrambe sono esperienze estremamente soddisfacenti, come ci aspettiamo da Nintendo EAD Tokyo.

DK Island & Emerald Rush, d'altra parte, non è proprio quello che ci aspettiamo da loro, e questo è il suo problema principale.

Perché il contenuto è buono, davvero. Consiste principalmente in una rivisitazione completa delle regole del gioco, in cui la cosiddetta modalità di gioco "Emerald Rush" ti incarica di completare diverse missioni per l'ex cattivo, Void Kong, mentre DK e Pauline diventano dipendenti della VoidCo.

Essendo il principale punto di forza del contenuto, è stato implementato in modo accurato e con molta cura, e puoi capire come i (molti) sistemi si incastrano all'interno di una proposta basata su round per rendere diversa la tua tipica esperienza di esplorazione/estrazione. In altre parole, il nuovo stile di gioco è ben fatto, funziona con ambienti vecchi e nuovi ed è divertente da giocare. È avvincente nel migliore dei modi, coinvolgente come diciamo al giorno d'oggi, e ti fa ripensare al tuo approccio con vantaggi e abilità in un modo che non avevi mai immaginato prima.

Forse il ciclo di gioco diventerà meno interessante per alcuni dopo pochi round, ma almeno per me, significa che continuerò a giocare, affinando la mia strategia (poiché c'è molto di più di quanto sembri) e perfezionando le mie prestazioni per ottenere tutti i titoli, le ricompense, le statue, i dischi e i vestiti.

E prima che me ne dimentichi, introduce anche una delle sfide più interessanti dell'intera serie, il cosiddetto puzzle Banandiumtone, che è tanto affascinante quanto il puzzle più difficile del gioco. Oscuro, ottuso, potrebbe anche finire per essere ignorato o semplicemente inosservato da alcuni, ma vi dico che qui è un vero punto culminante.

Infine, la prima parte del nome del DLC significa che abbiamo anche un nuovo luogo da esplorare e godere, il titolo DK Island, un ambiente che è stato accennato (dai dialoghi), o addirittura preso in giro (i nostalgici livelli a scorrimento laterale Challenge ) nel gioco base, che probabilmente è stato evitato allora in modo che le nuove idee e concetti prendessero il centro della scena, E questo dovrebbe essere come sentirsi a casa per i giocatori veterani ora, pieno di riferimenti e fan service.

Beh, anche se l'aspetto è lì, non mi ha dato le sensazioni. È come un brutto film Star Wars, dove spunta tutte le caselle (roccia a forma di DK, cabina DK con un poster di Candy Kong, Kremling Galleon, Diddy-Dixie-Cranky-Rambi, sezione del carrello da miniera che esplora le rovine, cenni sia a Rare che Retro Studios, e persino isole a forma di bongo), ma alla fine è privo di significato, come se fosse lì solo per la scenografia, senza alcuna intenzione narrativa.

Questo, per un gioco che ha inchiodato i riferimenti e gestito i tempi e i ritmi della storia così bene quando si è trattato di colpire duramente nei cuori dei fan, che ha fatto piangere molti per il modo in cui hanno usato sia il nuovo potente personaggio (la giovane Pauline) che i collegamenti con la più ampia tradizione di DK/Mario quasi alla maniera di The Super Mario Bros. Movie, sembrava piuttosto scoraggiante, deludente e irrispettoso, sicuramente non alla pari con il gioco base. E solo raggiungendo la fine di quell'oscuro puzzle (dove pochi progrediranno senza una guida) ho sentito l'anima tipica del gioco al servizio dei fan. È come un finto set teatrale, o una sorta di Truman Show, dove puoi letteralmente toccare qualsiasi cosa e cadrà senza un vero scopo.

E poi arriva il quando e il come. Il che, a dire il vero, non dovrebbe condizionare o influenzare la mia valutazione della qualità divertente del contenuto stesso, ma il gioco base è così sorprendente, e questo sembra così incredibilmente fuori posto in confronto, che potrebbe persino mettere una macchia sulla sua meritata candidatura GOTY. Perché Donkey Kong Bananza mi ha dato così tanto, e così ben fatto e misurato, che, per quanto probabilmente sto spendendo 10+ ore a correre in giro e collezionare smeraldi, non si allinea con le magnifiche aspettative create. Non userò l'ovvio gioco di parole per dire che è stato affrettato; Dirò solo che le buone maniere contano molto questa volta.