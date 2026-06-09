Donkey Kong Bananza DLC annuncia una collaborazione con Super Mario, ma solo per un periodo limitato
Se possiedi il DLC Donkey Kong Bananza ora hai una scusa per riavviarlo.
Nintendo ha annunciato una novità per gli abbonati di Nintendo Switch Online: le DK Challenges, una serie di mini-giochi basati sui classici giochi di Switch 1 disponibili nella libreria del classico (o Donkey Kong Bananza se già lo possiedi).
Contemporaneamente, Nintendo ha annunciato una nuova collaborazione per il DLC Donkey Kong Bananza, DK Island & Emerald Rush, uscito lo scorso settembre ma piuttosto insostanziale dato il suo prezzo... Tuttavia, se lo possiedi, ora hai una scusa per riavviarlo, dato che oggi inizia una collaborazione a tempo limitato con Super Mario. Sull'isola di DK troverai blocchi speciali di Super Mario, monete e altri elementi, oltre a costumi di Mario e Luigi per DK e Pauline
Ma attenzione, perché sarà anche una collaborazione a tempo limitato... In quattro ondate. Dopo di che (come tutti gli altri eventi a tempo limitato Donkey Kong Bananza DLC) tutti gli elementi di Super Mario scompariranno.
- Ondata 1: dal 9 al 30 giugno
- Ondata 2: 14 luglio - 21 luglio
- Ondata 3: dal 4 agosto all'11 agosto
- Ondata 4: dal 25 agosto al 1° settembre