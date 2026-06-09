Donkey Kong Bananza DLC annuncia una collaborazione con Super Mario, ma solo per un periodo limitato

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Nintendo ha annunciato una novità per gli abbonati di Nintendo Switch Online: le DK Challenges, una serie di mini-giochi basati sui classici giochi di Switch 1 disponibili nella libreria del classico (o Donkey Kong Bananza se già lo possiedi).

Contemporaneamente, Nintendo ha annunciato una nuova collaborazione per il DLC Donkey Kong Bananza, DK Island & Emerald Rush, uscito lo scorso settembre ma piuttosto insostanziale dato il suo prezzo... Tuttavia, se lo possiedi, ora hai una scusa per riavviarlo, dato che oggi inizia una collaborazione a tempo limitato con Super Mario. Sull'isola di DK troverai blocchi speciali di Super Mario, monete e altri elementi, oltre a costumi di Mario e Luigi per DK e Pauline

Ma attenzione, perché sarà anche una collaborazione a tempo limitato... In quattro ondate. Dopo di che (come tutti gli altri eventi a tempo limitato Donkey Kong Bananza DLC) tutti gli elementi di Super Mario scompariranno.