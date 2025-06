Donkey Kong Bananza è giocabile sul Nintendo Switch originale tramite GameShare

HQ

GameShare è una delle funzioni meno conosciute di Nintendo Switch 2. Con esso, puoi condividere il gioco che hai su Nintendo Switch 2 con altre console (incluso Switch 1) in modo da poter giocare in multiplayer locale (e talvolta anche giocatore online tramite GameChat). Solo pochi giochi sono compatibili con questa funzione (come Super Mario Odyssey o Mario Party Jamboree; Mario Kart World non è uno di questi). Nel sito web di Nintendo, si dice che "le console Nintendo Switch possono ricevere solo giochi compatibili con Nintendo Switch".

Tuttavia, questo non è del tutto vero, almeno con Donkey Kong Bananza. Come abbiamo visto oggi al Nintendo Direct, il gioco supporta il multiplayer locale, in modo simile a Super Mario Odyssey: il giocatore 1 controlla Ciuchino e il giocatore 2 controlla Pauline, sparando "esplosioni vocali" usando i controlli del mouse e assistendo DK in altri piccoli modi.

Questa modalità può essere giocata in modalità TV, il secondo giocatore con un Joy-Con, ma anche in multiplayer locale con due console utilizzando GameShare. Se solo una persona possiede il gioco, l'altro giocatore può scaricare il gioco dal proprio Switch 2... o il loro Switch 1.

Naturalmente, questo è solo mentre si gioca insieme: quando la sessione di gioco termina dalla console Switch 2 host, non puoi più giocarci. In realtà, la console Switch non sta scaricando una versione completa del gioco (vi ricordiamo che è un'esclusiva di Switch 2), ma il gioco viene "trasmesso in streaming", per così dire, sull'altra console.

Un altro fatto interessante è che, sebbene questa modalità multiplayer non sembri supportare la modalità cooperativa online, puoi effettivamente giocare a Donkey Kong Bananza online (solo tra due console Switch 2) tramite GameChat. Affinché ciò accada, devi creare una sessione di GameChat con il tuo amico e poi invitarlo a giocare Donkey Kong Bananza.