Donkey Kong Bananza è stato originariamente sviluppato per Nintendo Switch 1

Sappiamo che Donkey Kong Bananza è il terzo gioco esclusivo first-party Nintendo Switch 2, dopo Mario Kart World e Nintendo Switch 2 Welcome Tour. Tuttavia, questo potrebbe non essere stato il caso originario, poiché in una recente intervista con IGN, gli sviluppatori del platform 3D rivelano che inizialmente era stato creato per Switch 1 sistemi.

Per cominciare, il produttore Kenta Motokura spiega: "Quindi questo gioco ha iniziato il suo ciclo di sviluppo su Nintendo Switch 1 e all'epoca stavamo ancora utilizzando la tecnologia voxel e pensando a molte idee diverse per le applicazioni. Ma quando abbiamo saputo dello sviluppo di Switch 2, ci siamo resi conto che la migliore implementazione di queste idee e tecnologie sarebbe stata su Nintendo Switch 2".

Il director Kazuya Takahashi ha poi approfondito quanto segue: "E quando in precedenza parlavo dell'importanza della continuità della distruzione, era qualcosa che potevamo espandere e avere un'esperienza di gioco continua più lunga con quel tipo di concetto su Nintendo Switch 2. Questo ci ha permesso di impegnarci nella creazione di una varietà di materiali davvero estremamente ricca e di cambiamenti su larga scala nell'ambiente su quel nuovo hardware. E quando la distruzione è il fulcro del gameplay, un momento davvero importante che volevamo preservare era quando un giocatore guarda una parte del terreno e pensa: posso romperla? Perché questo crea una sorpresa molto importante che ha un grande impatto su di loro e che è stato fatto meglio su Switch 2".

La parte interessante è che Takahashi spiega anche specificamente che la potenza di elaborazione e l'aumento della potenza del Switch 2 non sono stati il motivo del cambio di piattaforma, ma anche la varietà di nuove meccaniche e funzionalità offerte.

Afferma: "Ma non è nemmeno solo la potenza di elaborazione dello Switch 2 che penso ci abbia attratto e ci abbia dato alcune possibilità interessanti. C'era anche il dispositivo stesso che offriva cose come il controllo del mouse, che si può usare in modalità cooperativa per un secondo giocatore per controllare le esplosioni vocali di Pauline o DK Artist, una modalità in cui è possibile scolpire un ampio set di voxel.

Pensi che sia stata la decisione corretta di rendere Donkey Kong Bananza esclusivo di Switch 2 ?