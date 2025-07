Donkey Kong Bananza gli sviluppatori ammettono problemi di prestazioni

HQ

La nuovissima console di Nintendo è già stata spinta al limite nell'ultima uscita di Donkey Kong, e se speravate in un framerate solido come una roccia, beh, potreste voler abbassare queste aspettative. La giocoleria con i voxel ha un costo, soprattutto quando, come in Bananza, praticamente l'intero mondo è distruttibile. Il direttore del gioco Kazuya Takahashi ne è pienamente consapevole e, in un'intervista con La Vanguardia, spiega esattamente cosa sta succedendo.

"Abbiamo usato intenzionalmente effetti come l'hit-stop e il rallentatore per enfatizzare gli impatti. In secondo luogo, poiché utilizziamo la tecnologia voxel, ci sono momenti in cui ci sono grandi cambiamenti e distruzione nell'ambiente".

Continua dicendo che il framerate è per lo più stabile, ma che il rallentamento può verificarsi durante i momenti intensi: un compromesso intenzionale, poiché il team ha deciso di dare la priorità al divertimento rispetto alle prestazioni grezze.

"Siamo consapevoli che le prestazioni potrebbero diminuire leggermente in questi momenti. Tuttavia, come dici tu, nel complesso il gioco è fluido e, nei momenti in cui si verificano cambiamenti su larga scala, abbiamo dato la priorità al divertimento e alla giocabilità".

È un po' sorprendente, onestamente: Nintendo è di solito il gold standard quando si tratta di spremere fino all'ultima goccia di potenza dal proprio hardware, specialmente con i titoli first-party. E il fatto che questo stia accadendo su hardware nuovo di zecca lo rende ancora più sorprendente. Forse Nintendo avrebbe dovuto mettere un po' più di energia in Switch 2?

Che ne pensi? Framerate fluido o divertimento caotico: quale sceglieresti? E cosa ne pensi del fatto che Switch 2 sia già stato spinto al limite?