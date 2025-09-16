Donkey Kong Bananza: Guida agli 8 puzzle di Banandiumtone su DK Island e Emerald Rush

HQ

Donkey Kong Bananza DK Island & Emerald Rush è appena stato rilasciato come parte aggiuntiva a uno dei migliori giochi del 2025 e/o su Nintendo Switch 2. Non lo ha fatto senza qualche polemica, dato che il brillante platform di Nintendo EAD Tokyo non è in vendita nemmeno da due mesi, e considerando anche il suo alto prezzo di download. Ma non siamo qui per parlare della sua qualità, o della quantità di contenuti, o del prezzo dei DLC.

Questa guida è per aiutare quelli di voi che hanno già scaricato DK Island e Emerald Rush e, a parte l'attività principale (raccogliere Emerald e completare le missioni per Void Kong come dipendenti di VoidCo), sono rimasti bloccati su un puzzle particolare nel primo ambiente del DLC. È normale, è successo anche a noi all'inizio: è il puzzle più difficile di tutto Donkey Kong Bananza - ed è anche affascinante e unico!

Ti guideremo passo dopo passo a risolvere gli enigmi confusi e ottusi del Banandiumtone, un frattone molto particolare (è l'unico ad oggi a forma di buccia di banana ) che si esprime in una lingua abbastanza difficile da capire, per mezzo di una sorta di simboli che sembrano geroglifici.

Annuncio pubblicitario:

Dov'è l'isolotto galleggiante di Banandiumtone?

L'isolotto galleggiante di Banandiumtone si trova sul lato sinistro e in alto, di fronte alla grande faccia DK scolpita nell'isola, che gli dà il nome. Per raggiungerlo per la prima volta si può far volare lo Ostrich Bananza dalla cima della montagna o prendere il cannone a botte appena fuori dalle rovine della grotta, accanto alla grande zip line. Lì troverai Banandiumtone e il suo punto di teletrasporto per viaggiare velocemente in futuro.

Cosa significano i simboli di Banandiumtone

Questo peculiare frattone ti parla con dei simboli. Come avrete intuito, il fatto che abbia accanto un Banandiumtone melon è il primo indizio, ma da lì non è così facile come potrebbe sembrare.

Vedrete che il Banandiumtone si esprime all'inizio pronunciando un singolo simbolo, ma poi ne combina due, tre e così via, in quelli che siamo arrivati a chiamare livelli. Penserai che sia una questione di colpirlo con la Bananza che indica , e non ti sbaglierai di molto, ma presto ti confonderai.

Perché? Perché il Banandiumtone può dire fino a sette simboli diversi e tu hai solo cinque Bananza, giusto? Inoltre, alcuni simboli sembrano chiari, ma "Vedo due serpenti, o due struzzi, e cosa significa quello con le freccette in cima?" Anche il fatto che colpire il Banandiumtone a caso ti porti al livello successivo non aiuta, perché potresti pensare di avere già la chiave... E tu no.

Annuncio pubblicitario:

Pensa ai simboli di Banandiumtone come simboli slot machine. Non è la prima volta che Nintendo realizza giochi come questo, allineando carte o oggetti del Regno dei Funghi, è vero Super Mario Bros. 3? Bene, qui devi allineare tutte le banane gialle. Ma le cose si complicano sempre di più...

Come risolvere gli otto enigmi di Banandiumtone, livello dopo livello

Puzzle Banandiumtone - Livello 1

Più di un'introduzione al sistema, basta premere Banandiumtone fino a quando non viene visualizzato il simbolo della banana dorata. Non avrai nemmeno bisogno di usare le tue trasformazioni Bananza.

Puzzle di Banandiumtone - Livello 2

Anche se è ancora facile, sta diventando interessante: due simboli, due... arme! Perforate fino ad avere la banana d'oro su uno dei due lati e da lì basta muovere la "ruota" dall'altra parte colpendo con il braccio corrispondente.

Puzzle Banandiumtone - Livello 3

Si sta già torcendo un po'. Eppure i Bananza non sono ancora entrati in gioco. Immagina che sia una slot machine. Se lo guardi, se lo colpisci normalmente, vedrai solo la "ruota" sinistra cambiare o rotolare, giusto? Colpiscilo fino a quando non esce la banana gialla, di solito dopo il simbolo che sembra un elefante.

Allora... schiaffeggiare! (con R, o uno schiaffo in aria). Il banandiumtone prenderà la forma di un arco e passerai alla ruota successiva, e così via fino a quando non allineerai tutte e tre le banane dorate.

Puzzle di Banandiumtone - Livello 4

Questo ci è costato sudore e qualche lacrima. Se lo colpisci frontalmente, vedrai girare solo la seconda ruota. Questo perché non è il come che conta qui, ma il da dove. Se quando eravamo in due, avevamo due braccia, cosa fa quattro in uno spazio a due assi?

Non importa se sei vicino o lontano (ad esempio, colpendo quella vena di Banandium sullo sfondo), ciò che conta è l'orientamento rispetto ai punti cardinali. E poiché qui non c'è nord-sud-est-ovest, guarda le immagini per orientarti.



Cambia il primo simbolo: guardando il Banandiumtone dal punto di viaggio veloce (tra la vena di Banandium e la pianta).

Cambia secondo simbolo: Guardando il Banandiumtone dal punto tra la pianta di prima e il melone Banandium. O in altre parole, come se fossi appena arrivato spinto dal cannone a botte sottostante.

Cambia il terzo simbolo: guardando il Banandiumtone nella direzione tra il melone Banandium e la pianta dalle foglie rosa.

Cambia quarto simbolo: Guardando il Banandiumtone dalla sua "schiena", tra l'altra pianta e la cucitura del Banandium (cioè il punto cardinale mancante).



Questi sono i quattro "punti cardinali" per colpire il Banandiumtone nel Livello 4 dei suoi puzzle.

Puzzle di Banandiumtone - Livello 5

Sebbene Banandiumtone offra fino a otto livelli, questo è quello in cui abbiamo avuto più difficoltà. Ma se avessimo due bracci per il livello 2, e quattro punti cardinali per il livello 4, cosa ne abbiamo cinque per il livello 5, di cui vi abbiamo parlato all'inizio di questa guida? Esatto, cinque poteri di Bananza.

Il problema è che non si tratta di trasformarsi in modo che ogni Bananza muova uno spinner, poiché sarebbe troppo facile. Poiché il Banandiumtone è un tipo subdolo e vuole che tu scivoli qui come un piede su una buccia di banana, vedrai che ogni Bananza cambia tre simboli. Ma come?! Mentre lo leggi. E come segue, se lo provi:



Kong Bananza: Muove i rulli 1, 2, 5.



Zebra Bananza: Muove i rulli 1, 2, 3.



Ostrich Bananza: Muove i rulli 2, 3, 4.



Snake Bananza: Muove i rulli 3, 4, 5.



Elephant Bananza: Muove i rulli 1, 4, 5.



Poiché ognuno inizia da una diversa combinazione casuale, sta a te schivare le banane dorate e provare a cambiare il resto.

Noi lo abbiamo fatto in questo modo, ad esempio:



Punzonatura fino a quando non esce una banana gialla. Il nostro è uscito in posizione 2.

Per cambiare 3, 4, 5 abbiamo usato Snake. È così che abbiamo preso il giallo nel terzo.

Una valida con Elephant ha fatto emergere la banana d'oro nel quarto. Ora avevamo l'1 e il 5 da cambiare, ma naturalmente ne avrei cambiati anche altri.

Da qui siamo facilmente arrivati a una posizione di tutti i gialli tranne il quarto, che era a una posizione di distanza dal giallo (quella specie di elefante con le zanne a sinistra).

Infine, abbiamo fatto la seguente sequenza: Kong ×2, Zebra ×2, Struzzo ×3, Serpente ×2, Elefante ×3.



(Naturalmente, nella sequenza finale, l'ordine non ha importanza, ma l'abbiamo messo nell'ordine dell'elenco sullo schermo).

Puzzle di Banandiumtone - Livello 6

Continuiamo con gli indizi. Qui il puzzle del Banandiumtone diventa un po' The Witness. Che cosa abbiamo sei cose, ma guardando dappertutto? Sia Cranky Kong che i suggerimenti nella schermata di caricamento ti dicono:

"E se ciò non bastasse, per di più ci sono nuovi livelli bonus qua e là - sei, nientemeno!" - Cranky Kong

"Ci sono sei rovine di livello bonus nascoste intorno all'isola di Donkey Kong: cercale se ne hai il coraggio!"

"Allora, qual è lo scopo di questi Livelli Bonus ?" Sono sicuro che te lo sei chiesto quando sei arrivato a DK Island, perché non è che hai bisogno di aggiungere altro oro, esattamente. Infatti, ormai avrete fatto proprio come noi: affrettandovi a completarli non appena li trovate, uno per uno. A destra? Sbagliato!

Psicologia inversa: le Fasi Bonus completate sono bloccate nella slot machine che è Banandiumtone, quindi è nel tuo interesse fissarne una in giallo colpendola a pugni, completarla, correggerne un'altra, e così via fino a cinque volte (e poi cambiarne solo una). Se non vuoi girovagare per vedere quale livello blocca quale slot, guarda le immagini qui sotto.

E se fossero tutti grigi! Va bene, come abbiamo detto, è la stessa cosa che è successa a noi. Basta ricaricare il gioco (chiudere e aprire il software) e saranno tutti d'oro incandescente, senza problemi. In alternativa, puoi andare in un altro strato prendendo un'anguilla dal Teletrasporto Gong e tornare più tardi per azzerare le Fasi Bonus. Inoltre, a volte bloccherai due o anche tre Livelli Bonus contemporaneamente, per risparmiarti un sacco di camminate.

Per andare alla fase bonus 6, sotto la casa di DK, segui gli indizi nella sabbia sulla spiaggia.

La fase bonus 5 è sul galeone Kremling e la fase bonus 4 sulla cascata.

Le fasi bonus 1, 2 e 3 si trovano rispettivamente in cima alla montagna, sull'isolotto occidentale e dietro l'isolotto galleggiante di Banandiumtone.

Puzzle Banandiumtone - Livello 7

Qui ti aspetta una vera sorpresa, perché noterai che la stringa di sette simboli ora ne ha alcuni in giallo che non sono il mazzo di banane, per rendere le cose ancora più confuse. Inoltre, se ci fai caso, scorrono da destra a sinistra, invece dei rulli "verticali" di cui abbiamo parlato per tutto il tempo. Ma, banandiumtone, non hai pietà?

E puoi torcerlo ancora di più, perché qui quello che cambia i simboli è, aspetta, il tipo di attacco che fai con DK, anche se ormai avrai imparato tutte le sue mosse.

La cosa buona, se vi confondiamo ancora di più, è che qui c'è una soluzione universale. Se non ci hai preso la mano, prova a completare la seguente sequenza di mosse con Banandiumtone:



Pugno verso il basso ( jump+B )

Spin jump (gira la levetta + A )

Rotolo (ZL )

Salta in rotazione (gira la levetta + A )

Roll (ZL )

Grab (ZR )

Salta a giro (gira la levetta + A )



Se diciamo che ZL è una "N" se la ruoti e ZR è una "Z" se rimuovi la "R", quale parola viene fuori? Bingo! Brillante!

Puzzle di Banandiumtone - Livello 8

Tessere. Rocce. Da.

Ma... Che cosa? Il banandiumtone ha avuto problemi? *Prende a pugni*

Tessere. Rocce. Connesso.

Tessere. Rocce. Otto.

Tessere. Rocce. In.

Abbiamo quasi preferito i piccoli simboli. Cosa diavolo significa Banandiumtone nel suo ultimo indovinello? Anche in questo caso, bisogna pensare fuori dagli schemi. Forse nello stile di The Legend of Zelda. E per quelli di voi con i capelli grigi, potreste ricordare un certo segreto in Donkey Kong Country 3: Dixie Kong's Double Trouble!

Per il momento, pensatelo come tre elementi come nel Livello 3, anche se non sono simboli. Per cambiare le parole sopra, possiamo usare lo schiaffo. Ecco come finiremo per vedere:

Due. Rocce. Otto.

Connesso. Rocce. Figura.

A. Rocce. Otto.

Connesso. Rocce. In.

Connesso. Intorno. In.

Ce l'hai già?

"Intreccia due rocce collegate in una figura a otto."

Aha! E quali rocce collegate ci sono che possono essere cerchiate per disegnare un simbolo dell'infinito o un otto? Mettiti gli occhiali, Nintenfanboy! Pensa, il primo gioco di questo studio non è stato Super Mario Galaxy, è stato... Donkey Kong Jungle Beat! E cosa è stato utilizzato per controllare quel classico del Gamecube?

Sai cosa fare. Nuota intorno alle isole a forma di bongo a forma di otto e la magia accade. Hai appena finito il puzzle del Banandiumtone e hai sbloccato una nuova cravatta nel tuo camerino: la cravatta a cambio rapido !

Questo pareggio, fedele al suo nome, fa quanto segue: "L'aspetto di DK e Pauline cambierà in modo casuale".