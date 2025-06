Donkey Kong Bananza può essere giocato online con una sola copia del gioco

HQ

Una delle novità rivelate nelDonkey Kong Bananza Nintendo Direct di questo pomeriggio è stata la modalità multiplayer locale. Nello stile di Super Mario Odyssey, un giocatore può controllare Ciuchino mentre il giocatore 2 controlla Pauline, sparando "esplosioni vocali" usando i controlli del mouse e assistendo DK in altri modi più piccoli.

Questa modalità, come conferma il sito web di Nintendo, è solo locale (Single System), il che significa che puoi giocare su una TV, il secondo giocatore con un Joy-Con.

Ma puoi anche giocarci in multiplayer locale con due console utilizzando GameShare. Se solo una persona possiede il gioco, l'altro giocatore può scaricare il gioco dal proprio Switch 2... o il loro Nintendo Switch originale (ovviamente, solo in questa modalità cooperativa, con il gioco vero e proprio che viene giocato sullo Switch 2 host mentre l'altro viene trasmesso in streaming sull'altra console).

E la parte migliore è che puoi anche giocare a questo online... ma solo tramite GameChat. Per questo, devi creare una sessione di GameChat con il tuo amico e poi invitarlo a giocare Donkey Kong Bananza. I tuoi amici devono avere uno Switch 2 (in questo caso non funziona con lo Switch originale) ma anche se lui o lei non ha il gioco, giocherete entrambi insieme (supponendo che entrambi abbiano una connessione Internet stabile).

Quindi, anche se tecnicamente Donkey Kong Bananza non ha il multiplayer online (nessun matchmaking o qualcosa del genere), puoi comunque giocarci online con un amico... anche al punto di giocare online con una sola copia del gioco. E anche senza Nintendo Switch Online... almeno, fino al 31 marzo 2026: per questo è necessario GameChat, che attualmente è gratuito, ma farà parte dell'abbonamento NSO a partire da aprile 2026.