Donkey Kong Bananza: Tutte le banane in Feast Layer

Prima di iniziare, vi ricordiamo che questa è una guida dedicata esclusivamente a un singolo Layer, come vengono chiamati i "mondi" di gioco di Donkey Kong Bananza. Se vuoi suggerimenti e trucchi generali per trovare banane o un hub per accedere a tutte le guide per tutti i Layers, dai un'occhiata a Donkey Kong Bananza: Guida alla raccolta di tutte le 777 gemme di Banandium.

Si noti inoltre che i nomi dei Banandium Gems nell'elenco sottostante forniscono già un suggerimento su come ottenerli. Confronta la tua mappa con la nostra mappa completa e, se ne manca una, faccelo sapere nei commenti e ti diremo come ottenerla.

"Moccio, sale e colori sgargianti, che schifo!" Questa è probabilmente la prima cosa che esprimerai quando arriverai a Feast Layer - come possono parlare di cibo quando tutto è coperto di melma? E non stavo già raggiungendo il Planet Core ? Beh, no. Ecco quanto è rischioso l'ultimo grande Layer di Donkey Kong Bananza, con un altro stuolo di Banandium Gems da trovare, un gigantesco hamburger da preparare e una nuova meccanica di dissolvenza. Lavatevi le mani e mettiamoci al lavoro.

"Guarda DK, tutto ciò che la melma tocca è il nostro regno".

Tutte le banane in Feast Layer e dove trovarle

Questo parco a tema e parco divertimenti è tutto incentrato sul liberare gli interruttori che preparano il grande hamburger di banana dalla melma e dalla corruzione Void. Certo, c'è una casa degli orrori, un ottovolante... e una sfida in costume per il post-partita.

Totale: 69 banane

Sottostrato SL1400: banane 1-3

Sottostrato SL1401: banane 4-30

Sottolineato : nuove banane, aggiunte dopo la fine del gioco.



Caduta libera verso lo strato di festa!

Una delizia spalmata di melma

Naufragato da Freestyle Bananzas

Bananzas freestyle frenetico

Oggetti smarriti e ritrovati sotto l'edificio

Battaglia: Pestaggi rimbalzanti

Spuntini dal magazzino

Una banana tra amici

Battaglia: Guerra dei Wallopoidi

Una banana infusa di soda

Il banchetto Growtone

Il Banchetto Affamato Growtone

Il banchetto sazio Growtone

Uno spuntino salato segreto

Fionda il sale

Sciogliere il letame

Banana al vapore e salata

all'altezza della griglia

"Giro della grattugia!

Attraverso le mura devastanti

Un muro tutto solo

Caduta dei muri devastanti

In alto in un container del cielo

Oscillando attraverso le altalene regali!

Pulizia del beccuccio della soda

Battaglia: Parata di fango

Shifty Smash: Oltre il lago di petrolio

Statistiche di Feast Smashin'

Maestro del Quiz Banchetto

Festa Fragmentone Recupero

Festa Fragmentone Restauro

Banana in riva a un fiume grasso

Centro della corrente petrolifera

Battaglia: Fango del carrello da miniera

Friggere in Ferocious Fryhouse!

Banchetta a nascondino

Punto di ristoro Roarcoaster

Dietro una cascata ruggente

Un finale ruggente

Svuotare le opere

Patatine fritte a parte

La ricompensa dell'ispettore dei condotti

Galleggiare su una crociera petrolifera reale!

L'ultima tappa del sale

Mangiare la parte del leone

Shifty Smash: Enorme Monumento

Il pericolo torna indietro

Battaglia: Criptoliche del Labirinto

Banana a triplo cancello

Shifty Smash: Fuori dagli schemi

Su attraverso lo strato di fango

Piegato nel tortino

Ordina al Banana Burger!

Sotto la criniera del leone

Uno spuntino con vista

Incoronazione del monarca

Scambio di fiches per banchetti

Scompiglia la cucina graffiante per gatti!

Battaglia: Schivare il muro di fango

Bloccato nella grondaia

Lo sproloquio della festa di Cranky

Come visto attraverso la grata

La scorta privata del letame

Resisti alla marea dei muri

Rimbalzare alto su un muro

Contrattacca ancora contro i muri

Sciogli attraverso il ponte di metallo

Bloccati nel fango

Vestito con abiti coordinati



La mappa delle banane di Feast Layer in Donkey Kong Bananza. Clicca per ingrandire.

Come ottenere la prima gemma di banandium in Feast Layer

Dai, confessalo, sei arrivato qui cercando su Google " dove è la banana 1 di Feast Layer in Donkey Kong Bananza ". Lo capiamo. Ce l'avremmo fatta... il gioco è uscito quando ci siamo imbattuti nello stesso problema. E l'abbiamo visto succedere ad altri giornalisti e a molte persone da quando è uscito il gioco.

Perché non è tanto una questione di "dov'è", ma una questione di "come portarlo laggiù". In effetti, la prima banana del Feast Layer è la stessa di molte altre, una volta raggiunta la zona. Allora, dov'è finito?

Te ne stai già rendendo conto, vero? Hai avuto una svista, proprio come molti altri giocatori, perché il gioco ti ha intrattenuto magistralmente con alcuni eventi imprevisti. Qual è il Layer prima di questo? "Strato di groove". Sbagliato. Sei andato al Groove Layer perché Harmoneel ha inghiottito Pauline proprio mentre stavi per saltare giù dalla dolina. Capisci cosa intendiamo?

Il precedente nella progressione naturale sarebbe stato il Radiance Layer. Ed è lì che dovresti andare per finire ciò che hai lasciato incompiuto.

Teletrasportati al Radiance Layer e poi al sottostrato finale, SL1204, dove vedrai che la dolina è ancora coperta da una di quelle cupole bloccate Void Co.. La chiave vi aspetta più in basso, in una grotta semi-sotterranea, fluttuante sopra un Fractone simile a un serpente (vedi foto).

Prendila e apri la cupola: ecco la tua banana (anzi un mazzo di tre). Ora, finalmente, fai quello che non hai mai fatto anche se non riuscivi a ricordare: salta giù dalla voragine, atterra su Feast Layer e avrai il tuo premio in pugno.

La chiave, il tutto e il tesoro.