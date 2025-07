Donkey Kong Bananza: Tutte le banane in Planet Core

HQ

Prima di iniziare, vi ricordiamo che questa è una guida dedicata esclusivamente a un singolo Layer, come vengono chiamati i "mondi" di gioco di Donkey Kong Bananza. Se vuoi suggerimenti e trucchi generali per trovare banane o un hub per accedere a tutte le guide per tutti i Layers, dai un'occhiata a Donkey Kong Bananza: Guida alla raccolta di tutte le 777 gemme di Banandium.

Inoltre, tieni presente che il nome di ogni banana nell'elenco sottostante ti dà già un indizio su come ottenerla, e poi puoi confrontare la tua mappa con la nostra per scoprire quali ti mancano. Se ne manca uno, facci sapere il numero nei commenti e ti diremo come ottenerlo.

Infine, l'ultimo Layer, l'obiettivo di tutto il tuo viaggio: il nucleo del pianeta. Qui possiamo parlarne senza alcuna restrizione. Niente più spoilers, perché se sei arrivato fin qui, sai già la verità. La brillante rivelazione che il gioco ti aveva magistralmente nascosto sotto il naso fin dall'inizio, come se fosse The Sixth Sense. Quel Void non era il vero cattivo del gioco, che quello che a prima vista sembrava il Vena di Banandium e la cui forma di emisfero dorato sembrava sospettosamente familiare... era il ventre di Re K. Rool! Che il tuo acerrimo nemico stava dormendo e ora che l'hai risvegliato, è alla ricerca del vero Banandium Vein al centro del pianeta. Che con il suo risveglio, anche i Kremling si tolgano la maschera - che tutti i nemici grugniti che avevi affrontato erano scheletri dei nemici di lunga data dei Kremling e non te ne eri accorto! Che l'insetto ambrato nella tua collezione di fossili è stato un guastafeste in sé per tutto il tempo.

Corri dopo King K. Rool, ma non lasciare una sola banana nei 10 sottostrati che compongono il tratto finale fino al Heart of Gold...

Stiamo crollando fino al (Pianeta) Coooore, non ci fermiamo, non più!

Tutte le banane nel Planet Core e dove trovarle

Totale: 23 banane

Sottostrato SL1600: banane 1-3

Sottostrato SL1601: banane 4-7

Sottostrato SL1602: banane 8

Sottostrato SL1603: banane 9 e 10

Sottostrato SL1604: banane 11 e 12

Sottostrato SL1605: banane 13 e 14

Sottostrato SL1606: banane 15-17

Sottostrato SL1607: banane 18 e 19

Sottostrato SL1609: banane 20-23



Vittoria su Void Kong!

Una veduta del re

Nel ventre di K. Rool

Galleggiando sopra il Forte Fractone

Shifty Smash: Inspira e distruggi

Statistiche di Planet Core Smashin'

Scambio di chip Planet Core

Sopravvissuto al guanto di ghiaia

Klaptrapped dietro la sostanza appiccicosa

L'inseguimento di Switcheroo

Korner della Krevasse

Aprire la strada

L'ultima resistenza del kremling krew

Calpestato Stompenclomper! Di nuovo!

Maestro del quiz Planet Core

Shifty Smash: Distruzione verso il cielo

Salita della culla di Fractone

Tappeto erboso Surf Pit Stop

Tappeto erboso Surf Finish Line

Lo sproloquio del Planet Core di Cranky

Ha scosso King K. Rool!

A metà dell'Harmoneel

Fine dell'Harmoneel



