Donkey Kong Bananza: Tutte le banane nel Forbidden Layer

Prima di addentrarci in questa guida, ricordate che l'attenzione è rivolta a un singolo Layer. Se stai cercando suggerimenti e trucchi generali o l'indice di tutte le guide, dai un'occhiata a Eelevator a questa guida centrale per ottenere tutte le 777 banane.

Inoltre, ricorda che il nome di ogni Banandium Gem ti dà indizi su come ottenerlo e confrontare la tua mappa con la nostra qui sotto può aiutare. Non sai ancora come ottenere una banana specifica? Dicci il numero nei commenti e ti daremo una mano.

Il Forbidden Layer è l'ultima tappa speciale prima del Planet Core, la "grande rivelazione" (chiamatela spoiler) e la battaglia finale. In quanto tale, introduce una delle meccaniche più strabilianti di tutto Donkey Kong Bananza. Il gioco stava già suggerendo qualcosa del genere con la propulsione o gli squali che generano ponti arcobaleno, ma in questo livello, nelle aree che Securitone attiva, quello che puoi fare è raccogliere qualsiasi pezzo di materiale o terreno, lanciarlo in qualsiasi direzione e guardare come lascia un nuovo percorso dietro di sé. È fantastico.

DK e ̶L̶a̶d̶y̶ Pauline corrono sul percorso che hanno appena creato, ignorando il missile da cecchino in arrivo.

Tutte le banane in Forbidden Layer e dove trovarle

La banana extra post-partita ti viene data da Grumpy, una volta che hai sconfitto tu-sai-chi e rivelato tu-sai-cosa. Altrimenti, si tratta di capire i materiali che cambiano e di sperimentare le meccaniche del percorso. Ci siamo:

Totale: 25 banane

Strato SL1500: banane 1-25

Sottolineato : nuove banane, aggiunte dopo la fine del gioco.



Fango strofinato!

Il segreto nel pozzo

Primi passi fradici

Rapido Mescolamento Laterale

Non nuotare, non scivolare

Battaglia: Notte Notturna, Nemesi

Beccheggio per il passaggio

Oltre il soffitto strascicato

Sotto, Sopra e Dentro

Battaglia: Sentiero Forgiato verso l'Alto

Passaggio all'isola solitaria

Passaggio pericoloso

Lo sproloquio proibito di Cranky

A metà mescolato

Palloncini nella mescolanza

Sopravvissuto alla mischia

Sgradito al cancello Go-No-Further!

Battaglia: Mescolamento dei muri

Statistiche di Smashin' Proibito

Passaggio attraverso la lava

Ascesa strascicata

Dietro la confusione

In cima alla mischia

Un regalo da Grumpy

Scambio di chip proibito



Mappa a banana di Forbidden Layer in Donkey Kong Bananza. Clicca per ingrandire.

