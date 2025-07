Donkey Kong Bananza: Tutte le banane nel Freezer Layer

HQ

Prima di iniziare, tieni presente che questa guida si concentra esclusivamente su un singolo Layer, che è il nome dato ai "mondi" all'interno di Donkey Kong Bananza. Se stai cercando suggerimenti e trucchi generali per raccogliere banane, o un indice con collegamenti a tutte le guide per tutti i Layers, puoi visitare Donkey Kong Bananza: Guida alla raccolta di tutte le 777 gemme di Banandium.

Freezer è un grande Layer con diversi sottostrati, temperature estreme (molto fredde e molto calde, come nella Spagna centrale), patria della Zebra anziana e anche un luogo dove è possibile risolvere alcuni fantastici puzzle di cubetti di ghiaccio per fare granite e gelati aromatizzati. È anche il Layer con il maggior numero di banane in tutto Donkey Kong Bananza. In altre parole, una delle aree più divertenti dell'intero gioco!

Ricorda che, oltre a poter confrontare la tua mappa con la nostra, il nome di ogni banana ti dà un indizio su cosa devi fare per ottenerla. Se ne manca ancora uno, fateci sapere il numero nei commenti e vi diremo come ottenerlo.

DK e Pauline condividono una tazza di caffè caldo con una coppia di zebre appena incontrate.

Tutte le banane in Freezer Layer e dove trovarle

Con così tanti Banandium Gems e fossili, il Freezer ti fa divertire da tutti i suoi sottostrati e angoli e fessure. Poiché è il Layer con il maggior numero di banane, il post-partita ne aggiunge non meno di 14, ma tutte come parte dello stesso Elder's Trial, rendendo lo Zebra Auditorium anche la prova più ricca di banane.

Totale: 87 banane

Sottostrato SL500: banane 1-39

Sottostrato SL501: banane 40-75

Sottostrato SL502: banane 76-86

Sottostrato SL503: banana 87

Sottolineato : nuove banane, aggiunte dopo la fine del gioco.



Rilassarsi nello strato di congelatore!

Una vista del ponte friabile

Un segreto sulla scogliera innevata

Girato sotto le rape

Addormentato nella neve

Sotto la capanna Scoop a bordo scogliera

Custodito in cima al Pilastro

Battaglia: Palle di neve che rotolano

Oltre il fiume gelido

Nascosto dietro la cascata

Attraverso il ponte friabile

Liberare un tracciato rovente

Dietro i sentieri roventi

Scalare un sentiero rovente

Battaglia: Lite Breve del Terremoto

Svuotare la Capanna della Paletta

Il Freezer Growtone

Il Congelatore Affamato Growtone

Il Congelatore Sazio Growtone

Congelatore a nascondino

Prodotti fortemente protetti

Scoop Hut nel cielo

Aprire la caverna di Coolstripe

Bordo di una piscina fresca

Attenzione ai ghiaccioli che cadono

Battaglia: Pattinando a malapena

Nelle profondità della caverna

Seduti sulla neve

Contemplando la torre di raffreddamento

Tenuto in un cubby Coolstripe

Shifty Smash: Sopra le caverne

Il tesoro perduto della Caverna di Coolstripe

Shifty Smash: Riva del lago ghiacciata

Inversione a U su una strada friabile

Corsa su strada friabile

Una caduta di fiducia croccante

Dietro gli occhi della torre di raffreddamento

Lo sproloquio del congelatore di Cranky

Sostituzione dei chip del congelatore

Attraverso la Caverna di Coolstripe

Banana al cioccolato calda e fusa

Battaglia: Rissa al bowling alla brace

Rinfrescarsi al Canter Creamery!

Battaglia: Magma Mayhem

Attraversando l'enorme iceberg

Bordo dell'enorme iceberg

Padroneggiare l'enorme iceberg

Soffocato in Chocolava

Shifty Smash: Su ghiaccio e lava

Statistiche di Freezer Smashin'

Trovato sopra il ventaglio

Tenuto al caldo nel campo

Passi tremanti nella polvere

Passi insidiosi nella polvere

Passaggi extra attraverso la polvere

Attraverso un tunnel troppo caldo

Una vista di Canter Creamery

Sotto i ponti a zig-zag

Spuntino nascosto dal paletto

Sepolto nella torre di raffreddamento

Dietro la torre di raffreddamento

Traguardo Amuse-Boost

Amuse-Boost Finitura veloce

Shifty Smash: trotterella sulla torre

Arrivo Hurl d'Oeuvres

Hurl d'Oeuvres Arrivo veloce

Shifty Smash: Schivata umida e scatto

Scioccante traguardo del Cioppino

Scioccante finale veloce di Gioppino

Shifty Smash: Ascesa schizzinosa

Switcheroo Entrée Finish Line

Switcheroo Entrée Fast Finish

Shifty Smash: Interruttore rapido

Pericoloso dessert Finish Line

Dessert pericoloso Finale veloce

Hoofin' it to Hot-Hoof Heater!

Nascosto nella grotta di Chocolava

Battaglia: Combattimento in fuga

Raschiare il pendio

Una seconda porzione subdola

Oltre il pendio

Dolcetto su una piccola isola

Congelatore Fragmentone Recovery

Restauro Congelatore Fragmentone

Trot difficile per il fabbricatore di ghiaccio

Uno sguardo su Chocolava

Bloccato tra i tubi



