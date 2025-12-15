Donna di 92 anni diventa la più anziana campionessa di Esports nella storia

HQ

Un giocatore Tekken 8 di 92 anni è diventato il campione Esports più anziano della storia dopo aver vinto il torneo invernale della Care Esports Association. La Care Esports Association è un'organizzazione giapponese che porta il gaming competitivo a una generazione più anziana, aiutando i residenti delle case di cura tra i 60 e i 90 anni a mantenere la mente sana attraverso giochi come Tekken 8.

Una contendente di 95 anni ha partecipato a questo torneo, ma Hisako Sakai ha vinto il primo premio a 92 anni. Come potete vedere nella diretta streaming qui sotto (tramite Game Spark Japan), la forma di Sakai potrebbe non farle vincere un torneo EVO a breve, ma è comunque riuscita a vincere con un colpo di forza.

Il torneo ha i suoi commentatori, la diretta completa, otto concorrenti che si sfidano e persino alcuni sponsor, a quanto pare. Forse non offre la tecnicalità degli Esports di alto livello, ma resta comunque un intrattenimento di altissimo livello e un ottimo modo per coinvolgere un'altra generazione nel mondo dei videogiochi.