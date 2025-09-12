Donna Langley ammette che la scena spaziale di Fast & Furious è stata un errore

Al Toronto Film Festival, la presidente di NBCUniversal, Donna Langley, ha presentato le sue rare scuse pubbliche per una delle acrobazie più criticate del franchise. Ha ammesso che la sequenza dell'auto a razzo in F9 – in cui Tyrese Gibson e Ludacris fanno esplodere un'auto fino alla stazione spaziale – potrebbe aver spinto le cose oltre il punto di rottura.

"Mi dispiace che li abbiamo mandati nello spazio. È stato un errore e non potremo mai riavere quel genio nella bottiglia", ha detto Langley durante una conversazione con il direttore del festival Cameron Bailey.

Eppure ha sottolineato che la vera forza della serie è sempre stata la sua capacità di reinventarsi. Quando Tokyo Drift ha avuto difficoltà con il pubblico – "difficile da credere con il senno di poi", ha osservato – il team ha optato per un soft reboot con Fast & Furious, spostando l'attenzione dalle corse su strada alle rapine in tutto il mondo.

Langley ha anche accreditato l'istinto acuto di Vin Diesel per il coinvolgimento dei fan e il suo precoce abbraccio dei social media come la chiave della longevità della saga. Lo stesso potere dei fan ha aiutato a resuscitare il personaggio di Michelle Rodriguez, Letty, dopo un enorme clamore.

Infine, Langley ha sottolineato che il cast eterogeneo del franchise è semplicemente parte del suo DNA: "Non è mai stato nemmeno una discussione - Fast & Furious riflette la vera cultura automobilistica di Los Angeles".