Don't Nod collabora con Netflix per un gioco narrativo basato su grandi IP

Don't Nod e Netflix hanno firmato un accordo per creare un nuovo gioco narrativo basato su una "grande IP". Il gioco, che si trova in una fase di sviluppo sconosciuta, è in lavorazione presso lo studio di Montreal di Don't Nod e sarà pubblicato da Netflix.

Don't Nod ha molta esperienza in questo genere, come osserva in un rapporto finanziario che descrive in dettaglio la prima metà dell'anno e ciò che può aspettarsi nella seconda metà dell'anno finanziario. Insieme all'uscita di The Lonesome Guild e Aphelion, Don't Nod osserva questo accordo con Netflix come qualcosa che sta celebrando come una "nuova pietra miliare" nella storia dello studio, "confermando la sua posizione di specialista nella narrazione per le principali IP e la sua ambizione di esplorare nuovi formati, incluso il cloud gaming".

Naturalmente, la domanda più grande risiede nel motivo per cui l'IP principale Don't Nod sta creando un gioco. Ci sono molte IP che Netflix ha a portata di mano. Siamo immediatamente attratti da artisti del calibro di Squid Game, Stranger Things, Black Mirror e simili, considerando che sono alcuni degli spettacoli più grandi dello streamer, ma è difficile dire quale IP si adatterebbe meglio a un gioco Don't Nod.

Facci sapere le tue scelte per l'IP su cui Don't Nod dovrebbe lavorare e assicurati di tenere gli occhi aperti poiché ci aspettiamo aggiornamenti su questo progetto in futuro.