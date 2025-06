Don't Nod è stato colpito dai licenziamenti che hanno colpito il suo studio di Montreal

HQ

Don't Nod non ha avuto vita facile negli ultimi tempi, dato che è stato solo nell'ottobre 2024 che l'azienda è stata costretta a fare una serie di licenziamenti per far quadrare i conti finanziari. Questo sta accadendo ancora una volta quest'estate, poiché è stato rivelato che lo studio francese sta effettuando dei tagli, che colpiscono un numero indeterminato di dipendenti del suo studio di Montreal.

La notizia è stata confermata da un gruppo di dipendenti che si sono rivolti ai social media per rivelare di aver perso il lavoro, come notato da Eurogamer. La stessa Don't Nod non ha ancora commentato la situazione né fatto un annuncio, ma sta accadendo, come afferma il senior game designer Mathieu Tremblay.

"Sono incredibilmente orgoglioso di ciò che il team di Don't Nod Montreal ha realizzato con Lost Records: Bloom and Rage e la realizzazione del gioco con questo livello di qualità è stato a dir poco un miracolo date le circostanze. Auguro a tutti gli altri colpiti da questa ondata di licenziamenti di rimettersi in piedi in fretta, perché sono persone davvero eccezionali".

Don't Nod lanciato di recente Lost Records: Bloom & Rage e sebbene l'esatto successo commerciale del gioco non sia chiaro, i licenziamenti tendono a non verificarsi dopo che un gioco ha avuto successo. Per quanto riguarda il futuro dello sviluppatore, a Summer Game Fest ha rivelato Aphelion al mondo.