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Negli ultimi anni, lo sviluppatore francese Don't Nod ha affrontato una dura battaglia finanziaria. L'azienda ha attraversato diversi cicli di licenziamenti, tutti come parte di misure di riduzione dei costi volte a semplificare l'organizzazione più ampia e garantirne il futuro. Tuttavia, queste misure hanno regolarmente fallito in gran cosa, e ora Don't Nod si trova di fronte a una preoccupazione immediata di chiudere definitivamente.

Nel suo ultimo rapporto finanziario, Don't Nod menziona specificamente "incertezza sostanziale riguardo alla capacità dell'azienda di continuare a essere un'attività attiva oltre il 31 gennaio 2027."

Don't Nod prosegue spiegando il motivo per cui questa preoccupazione persiste, riferendosi allo sviluppatore che fatica a raggiungere una posizione sostenibile, in parte a causa delle "condizioni economiche dell'industria dei videogiochi e del suo finanziamento".

I cambiamenti che Don't Nod implementerà prossimamente, nel tentativo di sopravvivere a questo periodo turbolento, vedranno l'azienda valutare di licenziare circa 90 dipendenti dalle sue operazioni francesi, tutto come parte di un processo per adattare il funzionamento fondamentale della produzione nazionale.

"Con questo in mente, DON'T NOD sta riorientando le sue operazioni in Francia attorno a una singola linea di produzione, riunendo le competenze necessarie per lanciare nuovi progetti prima del completamento delle produzioni attuali. Questa iniziativa organizzativa mira a mantenere un flusso continuo di progetti e a sostenere la crescita a lungo termine dell'Azienda.

"L'obiettivo è rafforzare l'efficienza operativa del Gruppo consentendo un'allocazione più efficiente delle risorse, chiarificando le responsabilità e concentrando più intensamente le competenze sui progetti prioritari."

Non è chiaro cosa significhi questo per i prossimi titoli di Don't Nod, ma l'unica speranza è che i team di Montreal sono stati sostenuti da un afflusso di 2,6 milioni di euro di ricavi di sviluppo maggiori per permettere loro di continuare a lavorare su un "gioco narrativo basato su una grande proprietà intellettuale di Netflix."

Concludendo questo rapporto finanziario piuttosto preoccupante, il CEO e presidente di Don't Nod, Oskar Guilbert, ha dichiarato: "Questa prima metà dell'anno conferma le principali sfide che il nostro settore deve affrontare. In un mercato in cui il finanziamento è più selettivo e i ricavi più incerti, dobbiamo adattare il nostro modello di business con chiarezza e responsabilità. Le misure attualmente considerate sono difficili; comprendiamo pienamente cosa possano significare per i dipendenti interessati e stiamo assicurandoci che vengano adottate le necessarie misure di supporto. Questo piano è tuttavia essenziale per garantire la continuità delle operazioni dell'Azienda."

Il rapporto mostra anche che i ricavi della prima metà del 2026 di Don't Nod sono diminuiti del 56% su base annua, raggiungendo solo 6,1 milioni di euro di fatturato operativo, con vendite per un valore di 3,5 milioni di euro, gran parte provenienti da PlayStation Plus, Game Pass e dal suo catalogo storico.