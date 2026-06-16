Don't Nod sembra essere in grave difficoltà: potrebbe rimanere senza fondi entro novembre
Il suo comproprietario, Tencent, ha deciso di non aumentare il capitale né finanziare un nuovo progetto.
Sono state 24 ore impegnative per il mondo dei videogiochi. Microsoft ha iniziato il processo di tagliare teste in tutto Xbox Game Studios, con Compulsion, Arkane, Ninja Theory e Double Fine presumibilmente a rischio, tutto ciò avvenuto dopo che anche il capo di Xbox Game Studios, Craig Duncan, si è dimesso dal suo ruolo. Ma non sono tutte le notizie difficili che vengono diffuse.
In una dichiarazione completa e dettagliata, lo sviluppatore francese Don't Nod ha affermato di trovarsi di fronte a una situazione in cui potrebbe rimanere senza fondi entro novembre. Secondo la documentazione, il comproprietario di Don't Nod, Tencent, ha deciso di non voler aumentare il capitale che fornisce all'azienda e allo stesso modo non vuole finanziare un nuovo gioco da parte dello studio, il che significa che lo sviluppatore si trova di fronte a una situazione in cui non dispone del capitale necessario per continuare a realizzare nuovi progetti.
Non è chiaro cosa significhi questo a lungo termine, ma una ragionevole ipotesi è che Don't Nod lotterà per rimanere operativa subendo licenziamenti e ridimensioni per ridurre la spesa e potenzialmente liberare dei fondi. Lo scenario peggiore sarebbe la chiusura definitiva degli sviluppatori di Aphelion, Jusant, Lost Records: Bloom & Rage e Banishers: Ghost of New Eden.
Quello che si sa è che Don't Nod si trova in difficoltà finanziarie da tempo, con frequenti licenziamenti negli ultimi anni. Questa sembra essere la fase successiva di questa situazione.