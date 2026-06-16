Don't Nod sembra essere in grave difficoltà: potrebbe rimanere senza fondi entro novembre

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Sono state 24 ore impegnative per il mondo dei videogiochi. Microsoft ha iniziato il processo di tagliare teste in tutto Xbox Game Studios, con Compulsion, Arkane, Ninja Theory e Double Fine presumibilmente a rischio, tutto ciò avvenuto dopo che anche il capo di Xbox Game Studios, Craig Duncan, si è dimesso dal suo ruolo. Ma non sono tutte le notizie difficili che vengono diffuse.

In una dichiarazione completa e dettagliata, lo sviluppatore francese Don't Nod ha affermato di trovarsi di fronte a una situazione in cui potrebbe rimanere senza fondi entro novembre. Secondo la documentazione, il comproprietario di Don't Nod, Tencent, ha deciso di non voler aumentare il capitale che fornisce all'azienda e allo stesso modo non vuole finanziare un nuovo gioco da parte dello studio, il che significa che lo sviluppatore si trova di fronte a una situazione in cui non dispone del capitale necessario per continuare a realizzare nuovi progetti.

Non è chiaro cosa significhi questo a lungo termine, ma una ragionevole ipotesi è che Don't Nod lotterà per rimanere operativa subendo licenziamenti e ridimensioni per ridurre la spesa e potenzialmente liberare dei fondi. Lo scenario peggiore sarebbe la chiusura definitiva degli sviluppatori di Aphelion, Jusant, Lost Records: Bloom & Rage e Banishers: Ghost of New Eden.

Quello che si sa è che Don't Nod si trova in difficoltà finanziarie da tempo, con frequenti licenziamenti negli ultimi anni. Questa sembra essere la fase successiva di questa situazione.