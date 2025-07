Doom per Super Nintendo celebra il suo 30° anniversario con una fantastica riedizione

HQ

L'ultra-classico Doom è stato originariamente pubblicato nel 1993, ma nel 1995 è stato anche un successo su Super Nintendo. Sebbene la versione non abbia raggiunto la qualità PC (su un buon computer), è diventata molto popolare e a settembre compie effettivamente 30 anni. Per festeggiare, Limited Run ha annunciato non una, ma ben due versioni per l'anniversario.

E gli è stato mostrato più amore del solito. Questa edizione contiene 14 nuovi livelli che non erano inclusi nell'originale insieme a un Nightmare Mode, miglioramenti sia al gameplay che alla grafica, oltre a rumble. Quest'ultimo, tuttavia, richiede un nuovo controller Doom che viene rilasciato anche in combinazione con questo.

Come per rendere tutto migliore, viene fornito in una scatola elegante Super Nintendo insieme a un manuale, e l'edizione da collezione viene consegnata con una cartuccia macchiata di sangue (il modello americano), accompagnata da un certificato numerato che dimostra che possiedi una delle sole 666 copie realizzate.

Le pre-prenotazioni iniziano questo venerdì (11 luglio) e durano un mese. Poi il divertimento finisce. Se vuoi regalarti una copia, puoi farlo qui per l'edizione da collezione, qui per l'edizione standard e qui per il controller Doom.