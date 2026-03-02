Doom: The Dark Ages DLC descritto come "fondamentalmente un sequel"
Hugo Martin ha condiviso tantissimi elogi per la prossima espansione del gioco d'azione.
In futuro, torneremo tutti nel mondo di Doom: The Dark Ages per vivere un DLC ambientato nel mondo medievale del titolo d'azione. Non abbiamo informazioni confermate su quando arriverà questo DLC, cosa offrirà o dove porterà la storia più ampia, ma sembra che id Software si stia comunque preparando a far luce sul progetto.
Lo diciamo perché il direttore di gioco Hugo Martin è apparso nella recente diretta streaming di Slayers Club (grazie, GamesRadar+) per parlare un po' del progetto, dove osserva che il DLC è un enorme successo e potrebbe richiedere un bel po' di tempo per essere elaborato.
"È enorme. È così grande. Guardate, ragazzi, so che è passato un po' di tempo dall'ultima volta che abbiamo pubblicato il gioco principale e state aspettando il DLC, ma sappiate che è davvero enorme. È praticamente come un sequel. Voglio dire, è proprio quello che si sente, è semplicemente enorme."
Quello che sappiamo anche è che le notizie e le informazioni sul DLC sono forse ancora un po' lontane, dato che Martin ha detto che semplicemente un teaser trailer è "un po' lontano".
Sei entusiasta di vedere di più Doom: The Dark Ages ?