Doom: The Dark Ages è già stato giocato da più di 3 milioni di fan, il più grande lancio nella storia di id Software

Sembra che i fan stessero aspettando con impazienza un nuovo gioco Doom. Bethesda e id Software hanno rivelato alcune cifre dei giocatori su Doom: The Dark Ages, notando tre informazioni fondamentali lungo il percorso.

Per cominciare, si dice che Doom: The Dark Ages è già stato giocato da più di tre milioni di fan. La seconda cosa da notare è che questo è sufficiente per rendere il giocoid Software il più grande lancio di tutti i tempi del gioco, e questo si collega anche al terzo fattoide, ovvero che ha superato il precedente record di tre milioni di giocatori diDoom Eternal a sette volte la velocità.

In aggiunta a ciò, The Game Business ' Christopher Dring ha preso X per notare che su tre milioni di giocatori, ben due milioni hanno controllato il gioco su Xbox, in parte fino a Game Pass. L'esatta divisione tra PC e PS5 non è stata menzionata, ma sappiamo che entrambe le piattaforme dovrebbero rappresentare circa un milione di giocatori.

