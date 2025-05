Doom: The Dark Ages e Revenge of the Savage Planet stanno per essere aggiunti al Game Pass

HQ

Siamo a sei giorni dall'inizio di maggio e, con ciò, Microsoft ha ora svelato una nuova serie di giochi in arrivo su Game Pass - ed è davvero un bel mese davanti a noi, con un certo gioco d'azione ricco di piombo che funge da fulcro. Tuttavia, ci sono molte altre cose interessanti per coloro che desiderano altri tipi di esperienze.

Ecco cosa aspettarsi e quando (i giochi con * non verranno aggiunti a Game Pass Standard al momento del lancio, i giochi con ** sono già inclusi in altri abbonamenti ma verranno ora aggiunti a Xbox Standard):



Draga (Cloud, Xbox Series S/X, PC)



Dragon Ball Xenoverse 2 (Cloud, Xbox e PC) - 7 maggio



Dungeons of Hinterberg (Xbox) - 7 maggio**



Flintlock: L'assedio dell'alba (Xbox Series S/X) - 7 maggio**



Metal Slug Tactics (Xbox) - 7 maggio**



La vendetta del pianeta selvaggio (Cloud, Xbox Series S/X, PC) - 8 maggio*



Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed (Cloud, Xbox e PC) - 8 maggio



Warhammer: Vermintide 2 (Cloud e Xbox) - 13 maggio



Doom: The Dark Ages (Cloud, Xbox Series S/X, PC) - 15 maggio*



Kulebra e le anime del limbo (Cloud, Xbox e PC) - 16 maggio*



Simulatore antincendio: The Squad (Cloud, Xbox e PC) - 20 maggio



Police Simulator: Agenti di pattuglia (Cloud, Xbox e PC) - 20 maggio



Gli abbonati possono anche aspettarsi vantaggi e altri vantaggi come Nature Lord Bundle per Metaball e Game Pass Bonus Perk per UFL, tra le altre cose, di cui puoi leggere di più su Xbox Wire.

Come al solito, anche alcuni giochi stanno lasciando Game Pass, in questo caso il 15 maggio. Gli abbonati hanno fino al 20% di sconto su questi titoli fino ad allora, quindi assicurati di giocarci o di acquistarli se vuoi tenerne un po'.