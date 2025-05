Doom: The Dark Ages Guida - Come ottenere skin per armi e Slayer

HQ

In realtà non c'è una grande quantità di personalizzazione disponibile in Doom: The Dark Ages... ancora. Puoi modificare l'aspetto delle tue armi e il Slayer solo in modi minori, con ogni skin che offre semplicemente una nuova tavolozza di colori e nient'altro. Ma come si sbloccano queste skin? In realtà è abbastanza semplice. Parliamo prima delle armi.

Armi

Ogni arma offre quattro opzioni di skin. Il primo è il design di base Default per l'arma che ottieni per aver acquisito l'arma per la prima volta durante una campagna. Gli altri tre sono noti come Revenant, Conqueror e Nightmare.

Revenant & Nightmare: Questi vengono effettivamente scoperti nel corso della storia e trovati come segreti dedicati e oggetti da collezione nei molti livelli disponibili. Dovrai fare un po' di esplorazione, ma in genere dovresti imbatterti in questi abbastanza facilmente.

Conquistatore: Questa skin completamente dorata richiede un po' più di olio di gomito poiché devi prima progredire abbastanza nella campagna per sbloccare tutti i potenziamenti di un'arma, quindi spendere le risorse necessarie per acquisirli, prima di completare anche il Mastery Challenge che deriva dalla spesa di un Wraithstone per il potenziamento finale.

Se hai bisogno di aiuto su questo fronte, puoi consultare la nostra guida che esplora come spuntare tutti i Mastery Challenges.

Cacciatrice

Per quanto riguarda il Slayer, le sue skin sono molto più difficili da acquisire in quanto sono legate alla difficoltà con cui si supera la campagna. Sfreccia attraverso la storia a qualsiasi difficoltà e otterrai Nightmare, ma se vuoi Revenant o Conqueror... Bene, andiamo più in profondità.



Incubo - Completa la campagna a qualsiasi livello di difficoltà



Revenant - Completa la campagna a difficoltà Pandemonium



Conquistatore - Completa la campagna a difficoltà Ultra-Incubo



Per coloro che non sono a conoscenza di cosa significhino queste ultime due opzioni, permettetemi di riassumere.

Pandemonium: Stesso livello di sfida di Nightmare, tranne quando muori, Life Sigils (vite extra) può essere utilizzato solo per riavviare il capitolo e non semplicemente rigenerarsi e continuare a giocare. Inoltre, se finisci Life Sigils e poi muori, perdi quel salvataggio della campagna per sempre e devi ricominciare da zero...

Ultra-Nightmare: Stesso livello di sfida di Nightmare, ma se muori, perdi quel file di salvataggio e devi ricominciare da zero. Sì, questa è l'unica morte ed è la difficoltà del game over per tutte le persone a cui piace davvero una sfida brutale.

Ora vale la pena dire che ci sono anche Atlan e Dragon skin, e una volta capito come guadagnarle - supponendo che tu possa farlo attraverso le attività di gioco - ci assicureremo di aggiornare questa guida.