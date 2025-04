Doom: The Dark Ages Il produttore esecutivo spiega come funzionano i livelli sandbox

HQ

Mentre il consenso generale sull'imminente id Software di Doom: The Dark Ages è molto positivo, specialmente dopo il recente giro di ampia copertura delle anteprime, la preoccupazione principale riguardo al gioco è e rimane l'open-level in stile sandbox che rompe il più tradizionale stile lineare Doom. Con questa idea unica e non ortodossa in mente, di recente ci siamo seduti con il produttore esecutivo Marty Stratton per saperne di più su questi livelli sandbox e su come sono incorporati in Doom: The Dark Ages.

Per cominciare, Stratton spiega cosa possiamo aspettarci da questi livelli.

"Penso che molto di ciò che le persone sperimenteranno mentre si fanno strada attraverso il viaggio di questo gioco sia... è una specie di rompicapo, e penso, sai, che più livelli sandbox permettono... ancora una volta, sono tutte cose che sono insite in Doom, fanno parte del DNA. E Doom era, voglio dire, sai, esplorare i livelli e trovare segreti è sempre stato parte di Doom. Quindi, questo è di nuovo il tipo di versione moderna ed espansiva di quello".

Poco dopo, Stratton fornisce alcuni esempi di come appariranno gli obiettivi e i compiti secondari nei livelli aperti.

"Puoi, sai, avventurarti e trovare una grotta che ti permette di trovare un segreto, fare un puzzle e ottenere oro per potenziare le tue armi e aumentare ulteriormente la tua potenza, e puoi completare quegli obiettivi in qualsiasi ordine. Fa ancora parte di un'esperienza lineare, quindi non è come se ti stessimo mandando in un mondo aperto".

Per concludere la questione, Stratton parla di ciò che è necessario completare nei livelli aperti per continuare a far progredire la storia, per coloro che vogliono trattare The Dark Ages come un'esperienza Doom più lineare e tradizionale.

"Voglio dire, è ancora una sorta di esperienza lineare da quella prospettiva. Quindi, ci saranno quei livelli che arrivano e ci sono obiettivi specifici che devi completare in molti di essi, e puoi completarli in qualsiasi ordine, e poi c'è un mucchio di cose come... Non le chiamerei missioni secondarie che sono un po' più open-world, ma, sai, missioni secondarie o dungeon da esplorare o una sorta di grotte segrete, quel genere di cose. Per lo più come tesori e potenziamenti e, sai, tutti i tipi di cose che puoi trovare che alimentano nuovamente la tua capacità di potenziare le tue armi, il tuo scudo e la tua mischia. Quindi, vale sicuramente la pena fare queste cose, ma non tutte necessarie. Ma ci sono elementi, come ogni buona campagna, cose che devi completare per avanzare nel gioco e nella storia".

Puoi vedere la nostra intervista completa con Stratton qui sotto per saperne di più sulla storia di successo, sulla mancanza del multiplayer e su cosa riserva il futuro per Doom.