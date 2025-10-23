Doom: The Dark Ages ora giocabile correttamente su ROG Xbox Ally

HQ

L'altro giorno abbiamo pubblicato su Gamereactor la nostra recensione dell'Asus ROG Xbox Ally e del ROG Xbox Ally X, i due nuovi modelli di PC da gioco in formato console portatile che il produttore di hardware e il gigante del software hanno lanciato in collaborazione. In Spagna abbiamo testato la versione "vanilla" da 600 euro, mentre in Danimarca hanno recensito la versione "premium" da 900 euro.

Sebbene ci sia un salto significativo e logico nelle prestazioni tra le due macchine, su entrambe abbiamo avuto molti, molti problemi con il fatto che funzionano su un sistema Windows 11. Tastiere che non appaiono, comandi che non funzionano, difficoltà di esecuzione...

Altri problemi con i primi giochi testati potrebbero avere più a che fare con la compatibilità e l'ottimizzazione, ma non è possibile conoscerlo correttamente fino a quando non vengono aggiornati. Ecco perché, a pochi giorni dall'uscita del nuovo ROG Xbox Ally, siamo tornati a testare giochi come Doom: The Dark Ages e abbiamo provato anche a far girare altri titoli dell'enorme catalogo Xbox e Game Pass.

Ecco alcuni risultati post-lancio con la ROG Xbox Ally di base.

L'ultimo Doom è attivo e funzionante, e molto bene

Di seguito puoi vedere la differenza tra il gioco che era giocabile al momento del lancio (è arrivato in modalità finestra, non era ottimizzato e girava a malapena) e il gioco che è rimasto dopo l'applicazione della patch solo pochi giorni dopo. Giorno e notte. O, beh, essere Doom: The Dark Ages, notte e notte.

Doom: The Dark Ages su ROG Xbox Ally pronto all'uso (senza la patch)

HQ

Doom: The Dark Ages su ROG Xbox Ally con la patch di ottimizzazione

HQ

Forza Horizon 5 ora funziona in modo molto più fluido

Anche FH5 ha beneficiato degli aggiornamenti, ma forse più dagli aggiornamenti di sistema in questo caso. Non si verifica più alcun singhiozzo, né viene visualizzato il menu di pausa senza premere alcun pulsante.

Forza Horizon 5 su ROG Xbox Ally pronto all'uso

HQ

Forza Horizon 5 su ROG Xbox Ally dopo diversi aggiornamenti

HQ

Il custode ancora "inciampa"

Il nuovo e favoloso Keeper, il gioco d'avventura fantasy del faro di Double Fine, è in grado di funzionare, ma inciampa proprio come il suo protagonista. Abbiamo rilevato un po' di sfarfallio del nero, oltre a cali di framerate e singhiozzi.

HQ

The Outer Worlds 2 deve atterrare prima di poter decollare di nuovo.

Sembra che il nuovo grande successo di Obsidian (leggi la nostra recensione di The Outer Worlds 2) abbia bisogno del trattamento Doom: ADD o FH5 prima di arrivare sul mercato la prossima settimana, o nei suoi primi giorni di vendita, perché finora non funziona senza intoppi e si è bloccato sul nostro desktop due volte.

HQ

D'altra parte, Indiana Jones e il Grande Cerchio è ancora ingiocabile, almeno nella nostra esperienza, a causa dello stesso errore di aggiornamento che abbiamo riscontrato la scorsa settimana. Killer Instinct, che non ha funzionato neanche, non siamo stati in grado di testarlo di nuovo. Tuttavia, un gioco più vecchio e meno impegnativo, Resident Evil VII: Biohazard di Capcom, viene scaricato, installato e avviato senza problemi, ma si arresta in modo anomalo quando si tenta di avviare il gioco. Un altro che ha urgente bisogno di un'erba verde.