Doom: The Dark Ages passa in rassegna Diablo Immortal per eventi limitati dedicati dalla prossima settimana

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Il mondo di Sanctuary è presto destinato a espandersi grazie alla visita di Doom: The Dark Ages di id Software. Guardando in particolare a Diablo Immortal, ci è stato ora detto come il crossover di Doom influenzerà l'action-RPG mobile, che a partire dalla prossima settimana presenterà contenuti a tema.

Previsto per il 16 aprile e fino al 13 maggio, questo è un evento considerato The Slayers Reign. In questo crossover, i giocatori possono aspettarsi di affrontare nuove minacce demoniache basate sulla fantascienza, utilizzando strumenti iconici come la Shield Saw, il Dreadmace e persino il Super Shotgun.

Per prima cosa, Survivor's Bane viene reinventato per vedere i fan canalizzare abilità di Doom e devastazione per combattere orde di nemici e alla fine persino sfidare un Cyberdemone, una versione speciale dell'Antico Anziano dell'Inferno.

A peggiorare c'è l'inclusione di una nuova Gemma Leggendaria chiamata Il Crogiolo. Questa è una gemma a 2 stelle che rende ancora più facile uccidere demoni permettendoti di infliggere "danni ai nemici sotto un limite di vita ti portano a massacrarli".

Oltre a questo, vengono offerti diversi cosmetici a tema Doom, con armature e equipaggiamenti Praetor "forgiati a immagine dei Night Sentinel e alimentati da Energia Argent Bruciante." C'è persino una cavalcatura Serrat da acquisire e un'opzione Cacodemon.

Infine, l'evento offrirà le seguenti ricompense: